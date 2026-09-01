Кращий розумний годинник за середню ціну: порівняння моделей Garmin та Coros (фото)

Garmin Forerunner 170 та Coros Pace 4 позиціонуються як надлегкі смартгодинники для спорту. Вони належать до однієї цінової категорії, проте мають дещо різні пріоритети.

Щоб визначити найкращий розумний годинник середнього класу, оглядач гаджетів Метью Міллер порівняв Coros Pace 4 та Garmin Forerunner 170, виокремивши їхні сильні сторони, зазначає портал ZDNet.

Переваги Garmin Forerunner 170

Garmin Forerunner 170 Фото: zdnet.com

Фізичне керування

Попри невеликий розмір, Forerunner 170 має традиційну конфігурацію з п’ятьма кнопками, яку можна побачити майже на всіх годинниках Garmin. Це дозволяє переміщатися по інтерфейсу годинника, використовуючи лише кнопки, а не сенсорний екран. Кнопки можна налаштувати для швидкого доступу до певних занять, показників або налаштувань.

Велика екосистема гаджетів

Garmin пропонує безліч продуктів, включно з безекранними браслетами, нагрудними пульсометрами, велокомп'ютерами, вагами, моніторами артеріального тиску тощо.

Відео дня

З огляду на це, Forerunner 170 буде кращим вибором для тих, хто вже користується пристроями Garmin, адже дані з усіх гаджетів можна синхронізувати через Garmin Connect. Годинник також підтримує Garmin Pay, що дозволяє оплачувати товари та послуги без смартфона чи фізичної карти.

Підтримка сторонніх програм

Магазин Connect IQ від Garmin пропонує тисячі програм, циферблатів та віджетів для налаштування Forerunner 170 відповідно до своїх потреб. Деякі програми підключаються до іншого обладнання, такого як окуляри Engo AR та сонцезахисні окуляри Meta Vanguard.

Переваги Coros Pace 4

Coros Pace 4 Фото: zdnet.com

Відстеження місцезнаходження

Coros Pace 4 підтримує п'ять глобальних супутникових систем і має двочастотний чипсет GNSS, що дозволяє йому точніше відстежувати маршрут під час бігу. Garmin Forerunner 170 має лише одночастотний GPS, тому дерева та будівлі можуть перешкоджати його роботі.

Окрім того, Coros регулярно оновлює точність визначення місцезнаходження через додаток Coros для смартфонів, щоб користувачі могли швидко знаходити супутники та підключатися до них, розпочинаючи тренування.

Термін служби батареї

Попри яскравий AMOLED-дисплей, годинник Pace 4 довше працює від акумулятора, ніж Forerunner 170. Coros також пропонує зручний адаптер, який підключається до задньої панелі годинника та підтримує підключення стандартного кабелю USB-C.

Платформа для тренувань

Coros має власний безкоштовний сервіс Training Hub, який дозволяє швидко та легко створювати повністю індивідуальні тренувальні плани. Плани тренувань та їхній статус можна легко переглянути онлайн або в застосунку Coros для смартфонів.

Тренери також можуть використовувати Training Hub, для особистого управління командами, включаючи надсилання індивідуальних планів, перегляд усіх показників тренувань та надання коучингу через систему Training Hub.

Вердикт

Як Garmin Forerunner 170, так і Coros Pace 4 є чудовими варіантами для користувачів з невеликим зап’ястями, яким потрібен відносно доступний смартгодинник для тренувань. Остаточний вибір залежить від особистих вподобань користувача щодо ОС.

Важливо

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Міллер зізнався, що йому зручніше користуватися годинником Garmin Forerunner 170. Водночас на Coros Pace 4 йому більше подобається інтерфейс, тривалий час роботи від акумулятора та Training Hub.

"Якби в мене були менші зап'ястя, я б використовував Forerunner 170 Music, щоб брати музику з собою, оплачувати перекуси під час пробіжок та продовжувати збирати дані в екосистемі Garmin", — підсумував експерт.

Ціна Garmin Forerunner 170 в Україні — від 14 470 до 17 952 грн.

Ціна Coros Pace 4 в Україні — від від 13 500 до 16 030 грн.

Нагадаємо, Samsung працює над новим типом бюджетного смартгодинника Galaxy на базі RTOS.

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