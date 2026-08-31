Найкращі розумні годинники для бігу у 2026 році: топ 3 надійні та недорогі моделі (фото)

Сучасні бігові годинники можуть відстежувати темп, дистанцію та частоту серцевих скорочень, складати карту ваших маршрутів та надавати достатньо даних для тренувань за відносно доступну ціну.

Для тих, хто хоче купити бюджетний розумний годинник для бігу у 2026 році, експерти порталу TechRadar підібрали кілька чудових варіантів.

Amazfit Active 2

Amazfit Active 2 Фото: Amazfit

Amazfit Active 2 очолив трійку доступних смартгодинників для бігу завдяки своєму розумному дизайну та продуманим тренувальним функціям. Сенсорний екран із рамкою з нержавіючої сталі також надає йому преміального вигляду.

За словами авторів огляду, GPS на бюджетному Amazfit Active 2 точний, як на Apple Watch Ultra 2, який коштує у понад сім разів дорожче. Що стосується точності вимірювання серцевого ритму, під час тестів годинник Amazfit відхилявся лише на 1 удар за хвилину.

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Ще однією перевагою Amazfit Active 2 є відображення повнокольорових карт, що притаманно преміальним годинникам Garmin. Також доступна версія Premium зі шкіряним ремінцем та технологією NFC.

Ціна Amazfit Active 2 в Україні — від 4 299 грн.

Amazfit Active 3 Premium

Amazfit Active 3 Фото: Future

Amazfit Active 3 Premium пропонує низку функцій, які зазвичай зустрічаються у значно дорожчих розумних годинниках. Цей пристрій підтримує двочастотний GPS, повнокольорові карти з покроковою навігацією, 170 спортивних режимів та безліч показників для бігу.

Тестування показали, що Amazfit Active 3 Premium надає напрочуд точні дані. Він відстежує все: від довжини кроку та часу контакту із землею до частоти серцевих скорочень та сну, а застосунок Zepp пояснює, що означають ці цифри.

Експерти також відзначили функцію HybridCharge, яка об’єднує дані про сон, активність, частоту серцевих скорочень та відновлення. Окрім того, варто відзначити яскравий AMOLED-дисплей, преміальний дизайн, міцне сапфірове скло та до 12 днів автономної роботи.

Ціна Amazfit Active 3 Premium в Україні — від 6 249 грн.

Fitbit Charge 6

Fitbit Charge 6 Фото: Future

Fitbit Charge 6 знаходиться на тонкій грані між смартгодинником та фітнес-браслетом. Цей пристрій може похвалитися сенсорним екраном та чудовим набором функцій, включно з ЕКГ, датчиком стресу EDA та повноцінним GPS.

Експерти зауважили, що під час тестів Fitbit Charge 6 мав деякі проблеми з GPS, коли ремінець був занадто туго затягнутий, а коли його послаблювали, показники пульсу передавалися неточно. Набагато краще пристрій відстежував тренування в тренажерному залі, тож він підійде тим, для кого біг є лише однією з частин плану тренувань.

Ціна Fitbit Charge 6 в Україні — від 4 999 грн.

Нагадаємо, Samsung, схоже, працює над новим типом бюджетного розумного годинника Galaxy.

Фокус також повідомляв, що Garmin офіційно анонсувала флагманські годинники Fenix 9 та Fenix 9 Pro.