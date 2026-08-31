Лучшие умные часы для бега в 2026 году: топ-3 надежных и недорогих моделей (фото)

Современные беговые часы могут отслеживать темп, дистанцию и частоту сердечных сокращений, составлять карту маршрутов и предоставлять достаточно данных для тренировок по относительно доступной цене.

Для тех, кто хочет купить недорогие умные часы для бега в 2026 году, эксперты портала TechRadar подобрали несколько отличных вариантов.

Amazfit Active 2

Amazfit Active 2 Фото: Amazfit

Amazfit Active 2 возглавил тройку доступных смарт-часов для бега благодаря своему продуманному дизайну и функциональным тренировочным функциям. Сенсорный экран с рамкой из нержавеющей стали также придает ему премиальный вид.

По словам авторов обзора, GPS в бюджетных Amazfit Active 2 работает так же точно, как и в Apple Watch Ultra 2, которые стоят более чем в семь раз дороже. Что касается точности измерения сердечного ритма, то во время тестов часы Amazfit давали отклонение всего в 1 удар в минуту.

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Еще одним преимуществом Amazfit Active 2 является отображение полноцветных карт, что характерно для премиальных часов Garmin. Также доступна версия Premium с кожаным ремешком и технологией NFC.

Цена Amazfit Active 2 в Украине — от 4 299 грн.

Amazfit Active 3 Premium

Amazfit Active 3 Фото: Future

Amazfit Active 3 Premium предлагают ряд функций, которые обычно встречаются в гораздо более дорогих умных часах. Это устройство поддерживает двухчастотный GPS, полноцветные карты с пошаговой навигацией, 170 спортивных режимов и множество показателей для бега.

Тестирование показало, что Amazfit Active 3 Premium предоставляют удивительно точные данные. Он отслеживает все: от длины шага и времени контакта с землей до частоты сердечных сокращений и сна, а приложение Zepp объясняет, что означают эти цифры.

Эксперты также отметили функцию HybridCharge, которая объединяет данные о сне, активности, частоте сердечных сокращений и восстановлении. Кроме того, стоит отметить яркий AMOLED-дисплей, премиальный дизайн, прочное сапфировое стекло и до 12 дней автономной работы.

Цена Amazfit Active 3 Premium в Украине — от 6 249 грн.

Fitbit Charge 6

Fitbit Charge 6 Фото: Future

Fitbit Charge 6 находится на тонкой грани между смарт-часами и фитнес-браслетом. Это устройство может похвастаться сенсорным экраном и превосходным набором функций, включая ЭКГ, датчик стресса EDA и полноценный GPS.

Эксперты отметили, что во время тестов у Fitbit Charge 6 возникали некоторые проблемы с GPS, когда ремешок был слишком туго затянут, а при его ослаблении показатели пульса передавались неточно. Гораздо лучше устройство отслеживало тренировки в тренажерном зале, поэтому оно подойдет тем, для кого бег является лишь одной из частей плана тренировок.

Цена Fitbit Charge 6 в Украине — от 4 999 грн.

Напомним, что Samsung, судя по всему, работает над новым типом бюджетных умных часов Galaxy.

Фокус также сообщал, что компания Garmin официально анонсировала флагманские часы Fenix 9 и Fenix 9 Pro.