Низкая цена и выносливая батарея: Samsung выпустит недорогие смарт-часы Galaxy Aero

Компания Samsung, по всей видимости, работает над новым типом бюджетных смарт-часов Galaxy, отказавшись от Wear OS в пользу более легкой платформы RTOS.

Будущие умные часы Samsung могут дебютировать под названием Galaxy Aero. К такому выводу пришли эксперты портала Gadgets & Wearables, которые изучили приложения Samsung Health и Galaxy Wearable в поисках намеков на будущее устройство.

В предыдущих отчетах SamMobile содержались намеки на использование операционной системы RTOS, поскольку в программном обеспечении Samsung были обнаружены ссылки на Galaxy Aero и galaxy_rtos_watch. Это означает, что речь идет об одном и том же продукте, однако окончательное название часов еще может измениться.

Дальнейшее расследование показывает, что несколько программ и сервисов Samsung могут работать с RTOS и устройствами, в которых она используется. Эта возможность теоретически открывает путь для Galaxy Aero.

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Samsung Galaxy Watch 9 Фото: zdnet.com

Как поясняют эксперты, отказ от Wear OS значительно снизит требования к процессору, памяти и питанию, что потенциально позволит Samsung обеспечить неделю или более автономной работы от аккумулятора, что намного больше, чем могут предложить часы с полной версией Wear OS.

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Хотя часы Samsung на базе RTOS не обязательно будут поддерживать Play Store и обладать такой же гибкостью программного обеспечения, как текущая модель Galaxy Watch 9, они могут компенсировать это гораздо более низкой ценой.

К тому же компании Huawei, Amazfit и другие уже доказали, что смарт-часы могут быть оснащены AMOLED-дисплеями, уведомлениями, GPS, функциями мониторинга здоровья, звонками и длительным временем автономной работы без Wear OS.

Напомним, что компания Garmin анонсировала линейку флагманских спортивных часов Fenix 9 и Fenix 9 Pro.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил смарт-часы Google Pixel Watch 5 и Pixel Watch 4.