Низька ціна та витривала батарея: Samsung випустить недорогий смартгодинник Galaxy Aero

Компанія Samsung, схоже, працює над новим типом бюджетного смартгодинника Galaxy, відмовившись від Wear OS на користь легшої платформи RTOS.

Майбутній розумний годинник Samsung може дебютувати під назвою Galaxy Aero. Такого висновку дійшли експерти порталу Gadgets & Wearables, які дослідили застосунки Samsung Health та Galaxy Wearable, щоб знайти натяки на майбутній пристрій.

У попередніх звітах SamMobile були натяки на використання операційної системи RTOS, оскільки програмне забезпечення Samsung містило посилання на Galaxy Aero та galaxy_rtos_watch. Це означає, ще це один і той самий продукт, проте остаточна назва годинника ще може змінитися.

Подальше розслідування показує, що кілька програм та сервісів Samsung можуть працювати з RTOS та пристроями, які її використовують. Ця можливість теоретично відкриває шлях для Galaxy Aero.

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Samsung Galaxy Watch 9 Фото: zdnet.com

Як пояснюють експерти, відмова від Wear OS значно зменшить вимоги до процесора, пам'яті та живлення, що потенційно дозволить Samsung забезпечити тиждень або більше роботи від акумулятора, що набагато більше, ніж може запропоонувати годинник з повною версією Wear OS.

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Хоча годинник Samsung на базі RTOS не обов'язково пропонуватиме Play Store та гнучкість програмного забезпечення, як у поточного Galaxy Watch 9, він може компенсувати це набагато нижчою ціною.

До того ж, компанії Huawei, Amazfit та інші вже довели, що смартгодинники можуть пропонувати AMOLED-дисплеї, сповіщення, GPS, відстеження здоров'я, дзвінки та тривалий час роботи від акумулятора без Wear OS.

Нагадаємо, Garmin анонсувала лінійку флагманських спортивних годинників Fenix 9 і Fenix 9 Pro.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв смартгодинники Google Pixel Watch 5 та Pixel Watch 4.