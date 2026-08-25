Розумні годинники, які можуть замінити телефони: найкращі моделі Apple, Samsung та Google (фото)

Сучасні флагманські смартгодинники мають максимальний рівень автономності від смартфона завдяки передовим технологіям зв’язку, штучному інтелекту та великим екранам.

Для тих, хто шукає флагманський розумний годинник з підтримкою дзвінків, великим дисплеєм та розширеними функціями, Фокус підібрав 3 варіанти на 2026 рік.

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11 Фото: Apple

Watch Series 11 — це перше покоління Apple Watch з повноцінною підтримкою 5G-зв'язку замість старого LTE. Це гарантує миттєве завантаження даних та стабільний зв’язок навіть у зонах зі слабким сигналом.

Годинник пропонує 64 ГБ вбудованої пам'яті, чого достатньо для завантаження великої кількості застосунків. Інші переваги Apple Watch Series 11 включають тонкий корпус, функцію Live Translation, передову фонову діагностику гіпертонії та розширений моніторинг якості сну.

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Характеристики Apple Watch Series 11:

зв'язок — GSM / HSPA / LTE / 5G;

дисплей — 1,96-дюймовий Retina LTPO3 OLED, 2000 ніт, 496 x 416 пікселів;

ОС — watchOS 26, заплановане оновлення до watchOS 27;

процесор — Apple S10;

графічний процесор – PowerVR;

пам'ять — 64 ГБ;

датчики — акселерометр, гіроскоп, пульсометр, барометр, постійно увімкнений альтиметр, компас, SpO2, VO2max, датчик температури (тіла), датчик температури (води);

бездротові технології — Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS, NFC;

захист — IP6X, сапфірове скло, водостійкість до 50 м.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Фото: gsmarena.com

Galaxy Watch Ultra 2 вважається найпотужнішим смартгодинником на Android завдяки флагманському процесору Qualcomm Snapdragon Wear Elite. Інтерфейс операційної системи Wear OS працює так само швидко, як і на сучасних флагманських смартфонах.

Годинник Samsung може похвалитися титановим корпусом, захистом за стандартом IP69K та колосальною яскравістю екрана до 5000 ніт. Акумулятор ємністю 800 мАг також забезпечує чудову автономність.

Характеристики Samsung Galaxy Watch Ultra 2:

зв'язок — GSM / HSPA / LTE;

дисплей — 1,52-люймовий Super AMOLED, 5000 ніт, 498 x 498 пікселів:

ОС — Android Wear OS 7, One UI Watch 9;

процесор — Snapdragon SW6100 Wear Elite

пам'ять — 64 ГБ, 2 ГБ оперативна;

датчики – акселерометр, гіроскоп, датчик серцевого ритму, барометр, альтиметр, компас, SpO2, датчик температури (тіла), датчик температури (води), датчик BioActive;

акумулятор – 800 мАг;

бездротові технології — Wi-Fi 802.11, Bluetooth 6.0, GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, NFC;

захист — IP68/IP69K, MIL-STD-810H, сапфірове скло, водостійкість до 40 м.

Google Pixel Watch 4

Google Pixel Watch 4 Фото: Tom's Guide

Pixel Watch 4 вирізняється фірмовою чистою Wear OS та глибокою інтеграцією з екосистемою Google. Цей годинник пропонує повноцінне керування Google Home, офлайн-карти, а також можливість диктувати або друкувати відповіді у таких месенджерах, як Viber, Telegram або WhatsApp.

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Пристрій оснащений просунутим ШІ-асистентом Google Assistant, який виконує складні голосові команди без залучення телефона. Також варто відзначити точну інтеграцію з фітнес-алгоритмами Fitbit, можливість віддалено керувати камерою смартфона та використовувати годинник як цифровий ключ для автомобіля.

Характеристики Google Pixel Watch 4:

зв'язок — GSM / HSPA / LTE;

дисплей — 1,4-дюймовий LTPO AMOLED, 3000 ніт, 456 x 456 пікселів;

ОС — Android Wear OS 6, до 7.0;

процесор — Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2;

графічний процесор — Adreno A702;

пам'ять — 32 ГБ, 2 ГБ оперативна;

датчики – акселерометр, гіроскоп, датчик серцевого ритму, альтиметр, компас, SpO2, термометр (температура шкіри), датчик провідності шкіри, супутникова служба SOS (лише для моделей LTE);

акумулятор – 455 мАг;

бездротові технології — Wi-Fi 802.11, Bluetooth 6.0, GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO (E1+E5a), NFC;

захист — IP68, Gorilla Glass 5, занурення до 50 м.

Нагадаємо, Google нещодавно представила смартгодинник Pixel Watch 5 з кількома ключовими оновленнями.

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