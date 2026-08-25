Альтернатива Apple Watch: експерт порадив простий, але якісний смартгодинник (фото)

Розумний годинник Pebble Time 2 вирізняється дисплеєм E-Paper, лаконічним інтерфейсом та надзвичайно тривалим часом роботи від акумулятора.

Бренду Pebble, нещодавно відроджений компанією Core Devices, випускає прості та функціональні годинники, які позиціонуються як протилежність смартгодинникам на кшталт Apple Watch. Враженнями від тестування Pebble Time 2 поділився експерт порталу ZDNET Патрік О'Рурк.

Характеристики Pebble Time 2

Pebble Time 2 Фото: zdnet.com

Pebble Time 2 оснащений 1,5-дюймовим сенсорним екраном типу E-Paper з 64 кольорами, рамкою з нержавіючої сталі, мікрофоном, датчиком пульсу, функцією підрахунку кроків та моніторингу сну. Також доступні десятки корисних програм, зокрема Voice Notes, ігри, таймер і навіть застосунок з компасом.

Годинник пропонує кілька простих циферблатів: Straight, Tictok та ​​91 Dub. Вони показують час, дату, час роботи від батареї, а в деяких випадках і погоду. За словами експерта, це вся інформація, яка йому потрібна від розумного годинника.

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Окремо варто відзначити 30 днів автономної роботи, що є суттєвою перевагою на тлі сучасних розумних годинників. Наприклад, флагманська модель Apple Watch Series 11 витримує лише 18 годин без підзарядки.

О'Рурк також легко синхронізував Pebble Time 2 зі своїм iPhone 17 Pro. Він зазначив, що за час тестування з телефона на годинник надходили сповіщення про дзвінки, текстові повідомлення та сповіщення про дзвінок у двері.

Pebble Time 2 Фото: zdnet.com

Однак варто враховувати, що цей гаджет не може приймати дзвінки та не має додаткових датчиків, таких як датчик кисню в крові, глибиномір або навіть вбудований GPS. Його дизайн доволі стриманий і не привертає увагу. По суті Pebble Time 2 — це просто стандартний годинник з кількома додатковими функціями.

Висновок

Apple Watch та Pebble Time 2 Фото: zdnet.com

О'Рурк зізнався, що попри деякі обмеження, не шкодує про свій перехід з Apple Watch на Pebble Time 2. За словами експерта, йому подобаються шорсткі краї годинника, і що оновлення з'являються майже щодня. Загалом це чудовий гаджет, який може допомогти відволіктися від перевантаженого цифрового світу.

Нагадаємо, Xiaomi представила бюджетний розумний годинник Redmi Watch 6 Active з AMOLED-дисплеєм, потужним акумулятором та 140 спортивними режимами.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв флагманський розумний годинник Google Pixel Watch 5 з його попередником Pixel Watch 4.