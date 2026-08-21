Xiaomi випустила недорогий розумний годинник: скільки коштує Redmi Watch 6 Active (фото)

Компанія Xiaomi офіційно представила бюджетний розумний годинник Redmi Watch 6 Active з AMOLED-дисплеєм, потужним акумулятором та 140 спортивними режимами.

Очікується, що Redmi Watch 6 Active з'явиться в Європі найближчим часом. Наразі новинка доступна на китайському сайті Xiaomi.

Redmi Watch 6 Active отримав 1,85-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 390x450 та піковою яскравістю 1200 ніт. Гаджет має пластиковий корпус товщиною 9,9 мм та важить 26 г без ремінця. Доступні кольори — Gunmetal, Pink Orange та Silver.

Redmi Watch 6 Active Фото: Xiaomi

Для підключення Redmi Watch 6 Active підтримує Bluetooth 5.3 та BLE. Його можна під’єднати до пристроїв з Android 8.0 та iOS 14.0, а також новіших версій обох операційних систем. Також можна здійснювати дзвінки через Bluetooth.

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Redmi Watch 6 Active оснащений акумулятором ємністю 470 мАг. Заявлений час роботи від батареї становить шість днів з активованим завжди ввімкненим дисплеєм, дванадцять днів без нього і навіть до 18 днів в режимі енергозбереження.

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Смартгодинник пропонує понад 140 спортивних режимів, а також відстежує стандартні показники, як от сон, стрес, рівень кисню в крові та спалені калорії. Корпус захищений від пилу та води за стандартом IP68.

Ціна Xiaomi Redmi Watch 6 Active — приблизно 51 долар (2 277 грн).

Нагадаємо, Huawei представила нові розумні годинники Watch GT 7 та Watch GT 7 Pro.

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