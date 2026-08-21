Xiaomi выпустила недорогие умные часы: сколько стоят Redmi Watch 6 Active (фото)

Компания Xiaomi официально представила бюджетные умные часы Redmi Watch 6 Active с AMOLED-дисплеем, мощным аккумулятором и 140 спортивными режимами.

Ожидается, что Redmi Watch 6 Active появятся в Европе в ближайшее время. На данный момент новинка доступна на китайском сайте Xiaomi.

Redmi Watch 6 Active оснащены 1,85-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 390x450 и пиковой яркостью 1200 нит. Гаджет имеет пластиковый корпус толщиной 9,9 мм и весит 26 г без ремешка. Доступные цвета — Gunmetal, Pink Orange и Silver.

Redmi Watch 6 Active Фото: Xiaomi

Для подключения Redmi Watch 6 Active поддерживают Bluetooth 5.3 и BLE. Их можно подключить к устройствам с Android 8.0 и iOS 14.0, а также к более поздним версиям обеих операционных систем. Также можно совершать звонки через Bluetooth.

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Redmi Watch 6 Active оснащены аккумулятором емкостью 470 мАч. Заявленное время работы от батареи составляет шесть дней с включенным постоянно дисплеем, двенадцать дней без него и даже до 18 дней в режиме энергосбережения.

Смарт-часы предлагают более 140 спортивных режимов, а также отслеживают стандартные показатели, такие как сон, стресс, уровень кислорода в крови и сожженные калории. Корпус защищен от пыли и воды в соответствии со стандартом IP68.

Цена Xiaomi Redmi Watch 6 Active — примерно 51 доллар (2 277 грн).

Напомним, что компания Huawei представила новые смарт-часы Watch GT 7 и Watch GT 7 Pro.

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