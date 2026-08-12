Можно не заряжать 21 день: Huawei выпустила умные часы Watch GT 7 и GT 7 Pro (фото)

Компания Huawei представила смарт-часы Watch GT 7 и Watch GT 7 Pro, которые получили ряд обновлений по сравнению с серией Watch GT 6.

Часы Huawei Watch GT 7 и Watch GT 7 Pro уже вышли в Китае, а на мировом рынке их появление ожидается осенью 2026 года. Характеристики и цены новинок опубликованы на официальном сайте Huawei.

Huawei Watch GT 7

Huawei Watch GT 7 Фото: Huawei

Watch GT 7 доступен в корпусах размером 41 мм и 46 мм. Версия с диаметром 41 мм оснащена круглым AMOLED-дисплеем диагональю 1,32 дюйма, тогда как 46-миллиметровая модель получила более крупный 1,47-дюймовый AMOLED-экран. Оба варианта имеют пиковую яркость до 3000 нит.

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Умные часы имеют корпус из нержавеющей стали в сочетании с композитной задней панелью, армированной волокном. Компания Huawei представила для Watch GT 7 новые спортивные режимы и расширила функции мониторинга здоровья.

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По данным Huawei, 41-миллиметровые часы Watch GT 7 могут работать до 14 дней без подзарядки при умеренном использовании, тогда как 46-миллиметровые часы рассчитаны на 21 день работы без подзарядки.

Цена Huawei Watch GT 7 41 мм — 1588 юаней (около 10 560 грн).

Цена Huawei Watch GT 7 46 мм — 1688 юаней (около 11 220 грн).

Huawei Watch GT 7 Pro

Huawei Watch GT 7 Pro Фото: Huawei

Watch GT 7 Pro выпущен только в одном размере — 46 мм. Он оснащен 1,47-дюймовым AMOLED-экраном с пиковой яркостью до 3000 нит. Все модели доступны с различными вариантами ремешков.

Watch GT 7 Pro имеет корпус из титанового сплава с нанокристаллической керамической задней панелью. Помимо оптического датчика сердечного ритма и датчика температуры кожи, он также поддерживает функцию ЭКГ, позволяющую записать электрическую активность сердца за 30 секунд.

Что касается аккумулятора, Watch GT 7 Pro обещает 21 день автономной работы при не слишком активном использовании, как и более крупная версия базовой модели Watch GT 7.

Цена Huawei Watch GT 7 Pro — 2688 юаней (около 17 870 грн).

Напомним, что компания Samsung недавно выпустила часы Galaxy Watch Ultra 2, которые составили конкуренцию Apple Watch Ultra 2.

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