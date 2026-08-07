Бюджетные аналоги Apple Watch: вышли недорогие умные часы с поддержкой ИИ (фото)

Компания Rollme представила свою новую серию AI Watch с интеллектуальными функциями, предназначенными для повседневного использования.

Новая линейка умных часов Rollme включает модели AI Watch 2 и AI Watch 3, которые отличаются по дизайну и функциям. Подробности о новинках раскрыл портал Gizmochina.

Квадратная модель AI Watch 2 оснащена 1,99-дюймовым четким дисплеем, тогда как 1,45-дюймовый экран AI Watch 3 имеет круглую форму. Оба устройства изготовлены из алюминиевого сплава аэрокосмического класса и отличаются высокой яркостью.

Часы Rollme AI Watch

AI Watch 2 и AI Watch 3 поддерживают устройства на базе Android и iOS, что позволяет пользователям управлять звонками и быстро отвечать на сообщения в таких приложениях, как WhatsApp и Telegram. Часы оснащены встроенными ИИ-помощниками на базе ChatGPT, DeepSeek и Grok.

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Часы Rollme AI Watch

Новые модели оснащены рядом датчиков для отслеживания здоровья и физической формы, включая частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, режим сна и показатели женского здоровья. Также доступен мониторинг калорий и несколько режимов тренировок, среди которых бег, езда на велосипеде и пешие прогулки.

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Серия AI Watch питается от аккумулятора, рассчитанного на 14 дней работы в режиме ожидания на одном заряде. Обе модели обладают водонепроницаемостью 3 атм, что позволяет использовать их для плавания.

Цены на Rollme AI Watch 2 и AI Watch 3 начинаются от 39,99 долларов (1790 грн), что делает их одними из самых доступных умных часов со встроенными функциями ИИ.

Часы Rollme AI Watch

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