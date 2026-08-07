Бюджетні аналоги Apple Watch: вийшли недорогі розумні годинники з підтримкою ШІ (фото)

Компанія Rollme представила свою нову серію AI Watch з інтелектуальними функціями, орієнтованими на повсякденне користування.

Нова лінійка розумних годинників Rollme включає моделі AI Watch 2 та AI Watch 3, які відрізняються за дизайном та функціями. Деталі про новинки розкрив портал Gizmochina.

Квадратна модель AI Watch 2 отримала 1,99-дюймовий чіткий дисплей, тоді як 1,45-дюймовий екран AI Watch 3 має круглу форму. Вони обидва виготовлені з алюмінієвого сплаву аерокосмічного класу та пропонують високу яскравість.

Годинники Rollme AI Watch

AI Watch 2 та AI Watch 3 підтримують пристрої Android та iOS, що дозволяє користувачам керувати дзвінками та швидко відповідати на повідомлення у таких застосунках, як WhatsApp та Telegram. Годинники мають вбудованих ШІ-помічників на базі ChatGPT, DeepSeek та Grok.

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Годинники Rollme AI Watch

Новинки отримали низку датчиків для відстеження здоров'я та фізичної форми, включно з частотою серцевих скорочень, рівнем кисню в крові, режимом сну та показниками жіночого здоров'я. Також доступний моніторинг калорій та кілька режимів тренувань, серед яких біг, їзда на велосипеді та піші прогулянки.

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Серія AI Watch працює від акумулятора, розрахованого на 14 днів роботи в режимі очікування на одному заряді. Обидві моделі мають водонепроникність 3 атм, що робить їх придатними для плавання.

Ціни Rollme AI Watch 2 та AI Watch 3 починаються від 39,99 доларів (1790 грн), що робить їх одними з найдоступніших розумних годинників із вбудованими функціями ШІ.

Годинник Rollme AI Watch

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