Недорогі розумні годинники з GPS та NFC: Honor випустила дві нові моделі (фото)

Компанія Honor офіційно представила серію розумних годинників Band 11, що включає стандартну та більш преміальну моделі.

Лінійка Honor Band 11 зосереджена на збільшеній ємності акумулятора, покращених дисплеях, розширеному відстеженні спортивних подій та додаткових функціях. Про це йдеться на офіційному сайті Honor.

Honor Band 11

Honor Band 11 Фото: Honor

Стандартний Honor Band 11 оснащений 1,57-дюймовим OLED-дисплеєм з частотою оновлення 60 Гц, роздільною здатністю 256 × 402 та новим дизайном із вигнутим склом 2,5D. Пристрій важить 15,3 г та має товщину 8,99 мм. Акумулятор ємністю 250 мАг, здатний витримувати до 18 днів автономної роботи.

Honor Band 11 має 113 спортивних режимів, а водонепроникність 5 атм робить його придатним для плавання. Серед заявлених функцій — відстеження сну, моніторинг серцевого ритму, відстеження SpO₂, оцінка енергії тіла, моніторинг стресу та відстеження жіночого здоров'я.

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Годинник доступний в кольорах Sea Salt White, Taro Purple та Caviar Black.

Ціна Honor Band 11 — 34 долари (близько 1 524 грн).

Honor Band 11 Pro

Honor Band 11 Pro Фото: Honor

Дорожча модель Honor Band 11 Pro оснащена 1,61-дюймовим OLED-дисплеєм з частотою оновлення 60 Гц, типовою яскравістю 700 ніт та піковою яскравістю 2000 ніт. Годинник має корпус із алюмінієвого сплаву та кремнієво-вуглецевий акумулятор ємністю 400 мАг, розрахований на 26 днів використання.

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Honor Band 11 Pro підтримує 113 спортивних режимів і той самий набір функцій відстеження здоров'я, що й стандартний Honor Band 11. Переваги моделі Pro включають Bluetooth-дзвінки, NFC і опціональну автономну версію GPS. Серед інших функцій також згадуються керування музикою, керування затвором камери, оновлення погоди, сповіщення про повідомлення та ширший вибір циферблатів.

Honor Band 11 Pro NFC продається у кольорах Almond White, Cocoa Black та Avocado Green. Версія Honor Band 11 Pro GPS доступна у додатковому кольорі Honey Brown.

Ціна Honor Band 11 Pro NFC — 44 долари (близько 1 973 грн).

Ціна Honor Band 11 Pro GPS — 52 долари (близько 2 332 грн).

Нагадаємо, компанія Motorola незабаром випустить новий розумний годинник під назвою Moto Watch Ultra.

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