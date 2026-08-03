Недорогие умные часы с GPS и NFC: Honor выпустила две новые модели (фото)

Компания Honor официально представила серию умных часов Band 11, включающую стандартную и премиальную модели.

Линейка Honor Band 11 сосредоточена на увеличенной емкости аккумулятора, улучшенных дисплеях, расширенном отслеживании спортивных событий и дополнительных функциях. Об этом говорится на официальном сайте Honor.

Honor Band 11

Honor Band 11 Фото: Honor

Стандартные Honor Band 11 оснащены 1,57-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц, разрешением 256×402 и новым дизайном с изогнутым стеклом 2,5D. Устройство весит 15,3 г и имеет толщину 8,99 мм. Аккумулятор емкостью 250 мАч способен выдерживать до 18 дней автономной работы.

Honor Band 11 имеют 113 спортивных режимов, а водонепроницаемость 5 атм делает их подходящими для плавания. Среди заявленных функций — отслеживание сна, мониторинг сердечного ритма, отслеживание SpO₂, оценка энергии тела, мониторинг стресса и отслеживание женского здоровья.

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Часы доступны в цветах Sea Salt White, Taro Purple и Caviar Black.

Цена Honor Band 11 — 34 доллара (около 1 524 грн).

Honor Band 11 Pro

Honor Band 11 Pro Фото: Honor

Более дорогая модель Honor Band 11 Pro оснащена 1,61-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц, типичной яркостью 700 нит и пиковой яркостью 2000 нит. Часы имеют корпус из алюминиевого сплава и кремниево-углеродный аккумулятор емкостью 400 мАч, рассчитанный на 26 дней использования.

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Honor Band 11 Pro поддерживают 113 спортивных режимов и тот же набор функций отслеживания здоровья, что и стандартный Honor Band 11. Преимущества модели Pro включают Bluetooth-звонки, NFC и опциональную автономную версию GPS. Другие функции также включают в себя управление музыкой, управление затвором камеры, обновление погоды, уведомление о сообщении и более широкий выбор циферблатов.

Honor Band 11 Pro NFC продаются в цветах Almond White, Cocoa Black и Avocado Green. Версия Honor Band 11 Pro GPS доступна в дополнительном цвете Honey Brown.

Цена Honor Band 11 Pro NFC — 44 доллара (около 1 973 грн).

Цена Honor Band 11 Pro GPS – 52 доллара (около 2 332 грн).

Напомним, компания Motorola вскоре выпустит новые умные часы под названием Moto Watch Ultra.

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