Лучшие умные часы на Android: сравнение флагманов Samsung и Google Pixel (фото)

Компания Samsung представила новые смарт-часы Galaxy Watch 9, которые стали прямым конкурентом модели Google Pixel Watch 4, получившей несколько месяцев назад значительное обновление.

Чтобы определить лучшие Android-часы 2026 года, обозревательница гаджетов Нина Реймонт сравнила Samsung Galaxy Watch 9 и Google Pixel Watch 4, отметив сильные стороны обоих устройств.

Преимущества Samsung Galaxy Watch 9

Samsung Galaxy Watch 9 Фото: zdnet.com

Первым преимуществом Galaxy Watch 9 является увеличенный аккумулятор в более компактной модели. Если 41-миллиметровая модель Pixel Watch 4 получила аккумулятор емкостью 325 мАч, то Samsung предлагает 360 мАч для 40-миллиметровых часов.

На Galaxy Watch 9 также можно отслеживать несколько показателей здоровья, которых нет на Pixel Watch 4. Речь идет об антиоксидантном индексе для оценки уровня питательных веществ, новом показателе апноэ, который отслеживает нарушения дыхания ночью, ежедневном показателе кардионагрузки и показателе здоровья сердца.

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Кроме того, умные часы Samsung понравятся пользователям, предпочитающим плоский дизайн. Разница в толщине между Galaxy Watch 9 и Pixel Watch 4 составляет целых 4,6 мм.

Цена Samsung Galaxy Watch 9 — от 379 долларов (около 17 040 грн).

Преимущества Google Pixel Watch 4

Google Pixel Watch 4 Фото: zdnet.com

В первую очередь стоит отметить обновленную функцию Health Coach на базе искусственного интеллекта от Google. По словам Реймонт, ее опыт использования часов значительно улучшился благодаря разговорному интерфейсу, который позволяет рассказать о плохом ночном сне, настроении или симптомах.

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Кроме того, в Health Coach теперь проще добавить информацию о здоровье, сохраненную в другом приложении, или фото ужина для подсчета калорий. Помощник с искусственным интеллектом также может вести дневники питания, планы тренировок и другие виды учета.

Еще одним преимуществом модели Google Pixel Watch 4 LTE является поддержка спутниковой связи, что позволяет без проблем связываться со службами экстренной помощи или отправлять текстовые сообщения в районах с плохой связью. Galaxy Watch Ultra 2 также предлагают спутниковые функции, однако в Galaxy Watch 9 их нет.

Цена Google Pixel Watch 4 — от 349 долларов (около 15 690 грн).

Выбор писателя

Реймонт отметила, что ей нравятся Google Pixel Watch 4 за их интеграцию с Google Gemini, тогда как Galaxy Watch 9 отслеживают больше данных и имеет более удачный дизайн. Хотя часы Samsung предлагают более широкие возможности для мониторинга здоровья, они медленнее запускают ИИ-помощника для интерпретации полученной информации, поэтому автор отдает предпочтение Pixel Watch 4.

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