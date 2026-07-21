Бюджетные умные часы, которые не кажутся дешевыми: 3 лучшие модели (фото)

Недорогие смарт-часы сегодня могут предложить яркий AMOLED-экран, встроенный GPS, отслеживание сна, множество режимов тренировок, поддержку уведомлений и многодневную автономную работу.

Чтобы упростить выбор умных часов в 2026 году, эксперты портала The Gadgeteer отобрали несколько моделей стоимостью до 6 000 грн, которые в реальной жизни кажутся более дорогими.

Amazfit Bip 6

Amazfit Bip 6 оснащен 1,97-дюймовым AMOLED-экраном с яркостью 2000 нит, встроенным GPS и бесплатными картами для загрузки. Часы поддерживают звонки по Bluetooth, текстовые уведомления и работают до 14 дней без подзарядки благодаря батарее емкостью 340 мА·ч.

Среди других преимуществ Amazfit Bip 6 стоит отметить поддержку более 140 режимов тренировок, отслеживание пульса, SpO2, частоты дыхания, калорий и уровня стресса, а также водонепроницаемость 5 АТМ. Устройство работает на базе Zepp OS.

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Цена Amazfit Bip 6 — от 2 929 грн.

Amazfit Active 2

Amazfit Active 2

Amazfit Active 2 отличается от большинства бюджетных смарт-часов благодаря круглому 44-миллиметровому корпусу из нержавеющей стали, 1,32-дюймовому AMOLED-дисплею с яркостью до 2000 нит и обширной экосистеме приложений.

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Часы также оснащены встроенным GPS, бесплатными картами, более чем 160 режимами тренировок, водонепроницаемостью на глубине 50 метров, 10 дней автономной работы, мониторинг сна, отслеживание сердечного ритма и возможность отвечать на сообщения через Zepp Flow.

Цена Amazfit Active 2 — от 4 200 грн.

Fitbit Versa 4

Fitbit Versa 4 Фото: PCMag

Бренд Fitbit, принадлежащий компании Google, выпустил в 2022 году часы, которые до сих пор обладают неплохими характеристиками. Fitbit Versa 4 обеспечивает отслеживание сна, мониторинг активности, GPS и длительное время работы от аккумулятора по цене, значительно ниже стартовой.

Эти умные часы оснащены 1,58-дюймовым дисплеем, более чем 40 режимами тренировок, датчиком SpO2, Google Wallet, Google Maps, функцией Bluetooth-звонков, возможностью отправлять текстовые сообщения, более чем 6 днями автономной работы и многим другим.

Цена Fitbit Versa 4 — от 5450 грн.

Напомним, что Xiaomi вскоре выпустит две новые модели умных часов — Redmi Watch 6 Active и Redmi Watch 6 Lite.

Фокус также сообщал, что Samsung в скором времени представит умные часы Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2,