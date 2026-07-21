Бюджетні розумні годинники, які не здаються дешевими: 3 найкращі моделі (фото)

Недорогі смартгодинники сьогодні можуть запропонувати яскравий AMOLED-екран, вбудований GPS, відстеження сну, багато режимів тренувань, підтримку сповіщень та багатоденний час автономної роботи.

Щоб спростити вибір розумного годинника у 2026 році, експерти порталу The Gadgeteer обрали кілька моделей вартістю до 6 000 грн, які у реальному житті відчуваються дорожчими.

Amazfit Bip 6

Amazfit Bip 6 отримав 1,97-дюймовий AMOLED-екран з яскравістю 2000 ніт, вбудований GPS та безкоштовні карти для завантаження. Годинник підтримує дзвінки через Bluetooth, текстові сповіщення та витримує до 14 днів без підзарядки завдяки батареї ємністю 340 мА·год.

Серед інших переваг Amazfit Bip 6 варто згадати підтримку понад 140 режимів тренувань, відстеження пульсу, SpO2, частоти дихання, калорій та рівня стресу, а також водонепроникність 5 АТМ. Пристрій працює на базі Zepp OS.

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Ціна Amazfit Bip 6 — від 2 929 грн.

Amazfit Active 2

Amazfit Active 2

Amazfit Active 2 не схожий на більшість бюджетних смартгодинників завдяки круглому 44-міліметровому корпусу з нержавіючої сталі, 1,32-дюймовому AMOLED-дисплею з яскравістю до 2000 ніт та широкій екосистемі застосунків.

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Годинник також пропонує вбудований GPS, безкоштовні карти, понад 160 режимів тренувань, водонепроникність на глибині 50 метрів, 10 днів автономної роботи, моніторинг сну, відстеження серцевого ритму та відповіді на повідомлення через Zepp Flow.

Ціна Amazfit Active 2 — від 4 200 грн.

Fitbit Versa 4

Fitbit Versa 4 Фото: PCMag

Бренд Fitbit, що належить компанії Google, випустив у 2022 році годинник, який досі пропонує непогані характеристики. Fitbit Versa 4 забезпечує відстеження сну, моніторинг активності, GPS та тривалий час роботи від акумулятора за ціною, значно нижчою за стартову.

Цей розумний годинник пропонує 1,58-дюймовий дисплей, понад 40 режимів тренувань, SpO2, Google Wallet, Google Maps, дзвінки Bluetooth, можливість надсилати текстові повідомлення, понад 6 днів автономної роботи та багато іншого.

Ціна Fitbit Versa 4 — від 5450 грн.

Нагадаємо, Xiaomi скоро випустить два нові розумні годинники — Redmi Watch 6 Active та Redmi Watch 6 Lite.

Фокус також повідомляв, що Samsung незабаром представить розумні годинники Galaxy Watch 9 та Galaxy Watch Ultra 2,