Лучшие умные часы среднего класса: какую модель высоко оценили эксперты (фото)
Современные смарт-часы все больше напоминают портативные компьютеры, предлагая полную поддержку приложений без подключения к смартфону. Такие модели, как Amazfit Balance 3, предлагают ряд передовых функций по относительно доступной цене.
Испытав большое количество умных часов, эксперты портала ZDNET пришли к выводу, что Amazfit Balance 3 — лучший бюджетный вариант в 2026 году.
Технические характеристики Amazfit Balance 3:
- дисплей — 1,5 дюйма, 480 x 480 пикселей, AMOLED;
- время работы от аккумулятора — 21 день;
- размеры — 51,4 x 51,4 x 14,6 мм;
- вес — 62 грамма (без ремешка);
- водонепроницаемость — 10 атм.
Обзор Amazfit Balance 3
Часы Amazfit Balance 3 предлагают больше возможностей, чем многие конкуренты в аналогичном ценовом диапазоне. Они поддерживают ИИ-помощника Alexa, позволяют отвечать на звонки через Bluetooth-соединение и отличаются стильным дизайном. Операционная система Zepp OS 6, на которой работают часы Amazfit Balance 3, проста и удобна в использовании.
Помимо Alexa, устройство поддерживает помощника Zepp Flow AI на базе GPT от OpenAI. Функция Zepp Coach также использует искусственный интеллект для планирования тренировок и предоставления информации о физической форме. Часы также могут похвастаться водонепроницаемостью 10 AMT, прочностью по стандарту MIL-STD-810G и биометрическим датчиком BioTracker 6.0 последнего поколения.Важно
Отдельно эксперты отметили длительное время автономной работы. Благодаря батарее емкостью 658 мАч и эффективному процессору эти умные часы работают 21 день без подзарядки.
В то же время стоит учитывать, что Amazfit Balance 3 не поддерживает сотовую связь, имеет ограниченную поддержку сторонних приложений, а также довольно большой и тяжелый, поэтому лучше подойдет пользователям с крупным запястьем.
- Цена Amazfit Balance 3 в Украине — от 14 999 грн.
Напомним, что прошлогодние Google Pixel Watch 3 по ряду параметров превосходят новинку Samsung Galaxy Watch 9.
Фокус также сообщал, что умные часы Xiaomi Smart Band 10 Pro отличаются хорошим соотношением цены и характеристик.