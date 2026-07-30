Найкращий розумний годинник середнього класу: яку модель високо оцінили експерти (фото)

Сучасні смартгодинники все більше нагадують портативні комп’ютери, пропонуючи повну підтримку програм без підключення смартфона. Такі моделі, як Amazfit Balance 3 пропонують низку передових функцій за відносно доступну ціну.

Випробувавши велику кількість розумних годинників, експерти порталу ZDNET дійшли висновку, що Amazfit Balance 3 — це найкращий бюджетний варіант у 2026 році.

Технічні характеристики Amazfit Balance 3:

дисплей — 1,5 дюйма, 480 x 480 пікселів AMOLED;

час роботи від батареї — 21 день;

розміри — 51,4 x 51,4 x 14,6 мм;

вага — 62 грами (без ремінця);

водонепроникність — 10 атм.

Огляд Amazfit Balance 3

Годинник Amazfit Balance 3 пропонує більше можливостей, ніж багато конкурентів з аналогічним цінником. Він підтримує ШІ-помічника Alexa, дозволяє відповідати на дзвінки через Bluetooth-з’єднання та має стильний дизайн.Операційна система Zepp OS 6, на якій працює Amazfit Balance 3, є простою та зручною.

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Amazfit Balance 3 Фото: Gizmochina

Окрім Alexa, пристрій підтримуює помічника Zepp Flow AI на базі GPT від OpenAI. Функція Zepp Coach також використовує штучний інтелект для планування тренувань та надання інформації про фізичну форму. Годинник також може похвалитися водонепроникністю 10 AMT, міцністю за стандартом MIL-STD-810G та біометричним датчиком BioTracker 6.0 останнього покоління.

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Окремо експерти відзначили тривалий час роботи від акумулятора. Завдяки батареї ємністю 658 мАг та ефективному процесору розумний годинник витримує 21 день роботи без підзарядки.

Водночас варто враховувати, що Amazfit Balance 3 не підтримує стільниковий зв'язок, має обмежену підтримку сторонніх програм, а також доволі великий та важкий, тож краще підійде для користувачів з великим зап'ястям.

Ціна Amazfit Balance 3 в Україні — від 14 999 грн.

Нагадаємо, торішній Google Pixel Watch 3 ще перевершує новинку Samsung Galaxy Watch 9 за низкою параметрів.

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