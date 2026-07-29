Дешевша альтернатива Pixel Watch: який розумний годинник виявився кращим під час тестів (фото)

Смартгодинники Pixel з оновленим інтерфейсом Google Health поступаються більш бюджетним Amazfit за одним важливим параметром.

Оглядач гаджетів Джо Марінг зазначив, що остання версія Google Health для Pixel Watch 3 дещо розчарувала його, тож він вирішив спробувати перейти на Amazfit Active Max. Результатами тестування цього бюджетного годинника він поділився у статті для Android Authority.

Google Health проти Zepp

Pixel Watch 3 та Amazfit Active Max Фото: Android Authority

Усі годинники Amazfit використовують застосунок Zepp для керування налаштуваннями та перегляду даних про здоров'я та фізичну активність. Він значно перевершує оновлений Google Health за зручністю.

Як пояснює Марінг, основним недоліком Google Health для нього стала переповненість звітами штучного інтелекту. Близько 1/3 головної сторінки Google Health відведено під зручні для перегляду віджети, однак прокрутивши сторінку вниз можна побачити багато ШІ-звітів. На думку автора, вони часто є непотрібними, не кажучи вже про їхню точність.

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Google Health Фото: Android Authority Zepp

Натомість головна сторінка Zepp містить угорі три основні цілі, які можна налаштувати. Нижче розташований розділ "Статистика", що містить дуже короткі зведення тренувань, сну тощо. Загалом доступні 16 віджетів, які можна переставляти або приховувати. Список основних показників, за якими користувач хоче стежити, теж можна редагувати.

Експерт також відзначив спеціальну сторінку "Тренування" на Amazfit Active Max. На відміну від Google Health, вона розміщує історію тренувань на видноті та легко налаштовується. Хоча Amazfit надає багато звітів, власник годинника може сам вирішити, з якими з них він хоче взаємодіяти.

Підсумки

Програмне забезпечення Zepp — це не єдина перевага Amazfit Active Max. Годинник може похвалитися тривалим часом роботи від акумулятора, великим дисплеєм та зручністю.

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Варто враховувати, що Amazfit Active Max позиціонується як бюджетна модель, тож користувачу доведеться змиритись з пластиковим дизайном та відсутністю обертового безеля.

Тим не менш, Марінг зізнався, що не збирається найближчим часом переходити з Amazfit Active Max назад до Pixel Watch 3. Основною причиною є гнучкий інтерфейс Amazfit, який дозволяє бачити лише власноруч налаштовані функції та звіти, а не ті, які обрав штучний інтелект.

Ціна Amazfit Active Max в Україні — від 5 790 грн.

Ціна Google Pixel Watch 4 в Україні — від 11 700 грн.

Нагадаємо, Pixel Watch 4 перевершує новинку Samsung Galaxy Watch 9 за низкою параметрів.

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