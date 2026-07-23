Працює 35 днів без підзарядки: експерт порадив дешевшу альтернативу Apple Watch (фото)

Нещодавно представлений смартгодинник Honor Watch 6 пропнує якісний екран, чудовий функціонал та вражаючий час роботи від акумулятора.

Першими враженнями від розумного годинника Honor Watch 6 поділився експерт порталу Gizmochina Вілл Чу.

Дизайн

Honor Watch 6 Фото: Gizmochina

Honor Watch 6 має класичний круглий циферблат діаметром приблизно 46 мм. Його 1,46-дюймовий AMOLED-дисплей має роздільну здатність 464×464. Оглядач відзначив глибокі чорні кольори та яскраві барви. На правій стороні розташований регулятор з текстурованою поверхнею, який можна використовувати для навігації по інтерфейсу.

Honor Watch 6 Фото: Gizmochina

Корпус Honor Watch 6, схоже, виготовлений з нержавіючої сталі. Водонепроникність 5ATM та сертифікація IP69 означають, що годинник може занурюватись на глибину до 50 метрів, а також витримувати струмені води під високим тиском та пил.

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Функції

Honor Watch 6 Фото: Gizmochina

Honor Watch 6 пропонує Bluetooth 5.4, NFC та GPS з підтримкою кількох супутників. Вбудовані динамік і мікрофон дозволяють приймати дзвінки та використовувати голосового помічника, коли годинник підключений до телефону.

Вбудований GPS охоплює основні функції, як от відстеження бігу, їзди на велосипеді та ходьби. Наявність кількох супутникових систем покращує точність, коли сигнал слабкий, наприклад, у центрі міста чи в лісі.

Важливо

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Honor Watch 6 оснащений штучним інтелектом, який автоматично може визначати тип тренування, щоб почати вимірювання. На задній панелі реалізовано функцію моніторингу серцевого ритму за допомогою датчиків PPG. Для вимірювання рівня кисню в крові (SpO2) використовується те саме обладнання.

Honor Watch 6 Фото: Gizmochina

Чу також відзначив функцію моніторингу стресу, яка працює на основі варіабельності серцевого ритму, та відстеження сну, що поєднує дані про рухи з акселерометра з показниками HRV. Точність всіх цих показників залежить від того, наскільки щільно годинник прилягає до зап’ястя. Всі дані про здоров’я надходять у застосунок HONOR Health або інтегруються зі сторонніми платформами.

Акумулятор

Honor Watch 6 Фото: Gizmochina

Honor обіцяє до 35 днів автономної роботи без підзарядки. На сьогодні це, мабуть, найкращий показник серед усіх розумних годинників. За активного використання, зокрема з увімкненим GPS, час роботи від батареї буде набагато меншим.

Заряджання Honor Watch 6 відбувається через магнітну докстанцію. Експерт зазначив, що це не так зручно, як бездротова Qi, проте надійно та швидше.

Підсумок

Відстеження сну на Honor Watch 6 Фото: Gizmochina

Honor Watch 6 може похвалитися пристойним обладнанням, притаманним верхньому середньому ціновому сегменту. Водонепроникність, NFC, динамік і мікрофон виводять цей пристрій за рамки простого фітнес-трекера на рівень розумного годинника. Експерт також відзначив чудовий AMOLED-екран, GPS з підтримкою кількох супутників, хороший набір датчиків здоров'я та тривалий час роботи від батареї.

Ціна Honor Watch 6 — від 250 євро (близько 11 000 – 12 400 грн).

Нагадаємо, Samsung анонсувала флагманські смартгодинники Galaxy Watch Ultra 2 та Galaxy Watch 9.

Фокус також повідомляв, що Honor представила смартгодинник Watch 6 з потужним акумулятором.