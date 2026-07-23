Работает 35 дней без подзарядки: эксперт посоветовал более дешевую альтернативу Apple Watch (фото)
Недавно представленные смарт-часы Honor Watch 6 отличаются качественным экраном, превосходным функционалом и впечатляющим временем автономной работы.
Своими первыми впечатлениями от умных часов Honor Watch 6 поделился эксперт портала Gizmochina Уилл Чу.
Дизайн
Honor Watch 6 имеют классический круглый циферблат диаметром примерно 46 мм. Их 1,46-дюймовый AMOLED-дисплей обладает разрешением 464×464. Обозреватель отметил глубокий черный цвет и яркие оттенки. С правой стороны расположен регулятор с текстурированной поверхностью, который можно использовать для навигации по интерфейсу.
Корпус Honor Watch 6, по всей видимости, изготовлен из нержавеющей стали. Водонепроницаемость 5ATM и сертификация IP69 означают, что часы могут погружаться на глубину до 50 метров, а также выдерживать струи воды под высоким давлением и воздействие пыли.
Функции
Honor Watch 6 предлагают Bluetooth 5.4, NFC и GPS с поддержкой нескольких спутников. Встроенные динамик и микрофон позволяют принимать звонки и пользоваться голосовым помощником, когда часы подключены к телефону.
Встроенный GPS поддерживает основные функции, такие как отслеживание бега, езды на велосипеде и ходьбы. Наличие нескольких спутниковых систем повышает точность при слабом сигнале, например, в центре города или в лесу.Важно
Honor Watch 6 оснащены искусственным интеллектом, который автоматически определяет тип тренировки, чтобы начать измерение. На задней панели реализована функция мониторинга сердечного ритма с помощью датчиков PPG. Для измерения уровня кислорода в крови (SpO2) используется то же оборудование.
Чу также отметил функцию мониторинга стресса, которая работает на основе вариабельности сердечного ритма, и отслеживание сна, сочетающее данные о движениях с акселерометра с показателями HRV. Точность всех этих показателей зависит от того, насколько плотно часы прилегают к запястью. Все данные о здоровье поступают в приложение HONOR Health или интегрируются со сторонними платформами.
Аккумулятор
Honor обещает до 35 дней автономной работы без подзарядки. На сегодняшний день это, пожалуй, лучший показатель среди всех умных часов. При активном использовании, в частности с включенным GPS, время работы от батареи будет значительно меньше.
Зарядка Honor Watch 6 осуществляется через магнитную док-станцию. Эксперт отметил, что это не так удобно, как и беспроводная зарядка по стандарту Qi, но надежнее и быстрее.
Итог
Honor Watch 6 могут похвастаться отличной комплектацией, характерной для верхнего среднего ценового сегмента. Водонепроницаемость, NFC, динамик и микрофон выводят это устройство за рамки простого фитнес-трекера на уровень умных часов. Эксперт также отметил превосходный AMOLED-экран, GPS с поддержкой нескольких спутников, хороший набор датчиков здоровья и длительное время работы от батареи.
- Цена Honor Watch 6 — от 250 евро (около 11 000 – 12 400 грн).
Напомним, что компания Samsung анонсировала флагманские смарт-часы Galaxy Watch Ultra 2 и Galaxy Watch 9.
Фокус также сообщал, что Honor представила смарт-часы Watch 6 с мощным аккумулятором.