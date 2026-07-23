Работает 35 дней без подзарядки: эксперт посоветовал более дешевую альтернативу Apple Watch (фото)

Недавно представленные смарт-часы Honor Watch 6 отличаются качественным экраном, превосходным функционалом и впечатляющим временем автономной работы.

Своими первыми впечатлениями от умных часов Honor Watch 6 поделился эксперт портала Gizmochina Уилл Чу.

Дизайн

Honor Watch 6 Фото: Gizmochina

Honor Watch 6 имеют классический круглый циферблат диаметром примерно 46 мм. Их 1,46-дюймовый AMOLED-дисплей обладает разрешением 464×464. Обозреватель отметил глубокий черный цвет и яркие оттенки. С правой стороны расположен регулятор с текстурированной поверхностью, который можно использовать для навигации по интерфейсу.

Honor Watch 6 Фото: Gizmochina

Корпус Honor Watch 6, по всей видимости, изготовлен из нержавеющей стали. Водонепроницаемость 5ATM и сертификация IP69 означают, что часы могут погружаться на глубину до 50 метров, а также выдерживать струи воды под высоким давлением и воздействие пыли.

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Функции

Honor Watch 6 Фото: Gizmochina

Honor Watch 6 предлагают Bluetooth 5.4, NFC и GPS с поддержкой нескольких спутников. Встроенные динамик и микрофон позволяют принимать звонки и пользоваться голосовым помощником, когда часы подключены к телефону.

Встроенный GPS поддерживает основные функции, такие как отслеживание бега, езды на велосипеде и ходьбы. Наличие нескольких спутниковых систем повышает точность при слабом сигнале, например, в центре города или в лесу.

Важно

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Honor Watch 6 оснащены искусственным интеллектом, который автоматически определяет тип тренировки, чтобы начать измерение. На задней панели реализована функция мониторинга сердечного ритма с помощью датчиков PPG. Для измерения уровня кислорода в крови (SpO2) используется то же оборудование.

Honor Watch 6 Фото: Gizmochina

Чу также отметил функцию мониторинга стресса, которая работает на основе вариабельности сердечного ритма, и отслеживание сна, сочетающее данные о движениях с акселерометра с показателями HRV. Точность всех этих показателей зависит от того, насколько плотно часы прилегают к запястью. Все данные о здоровье поступают в приложение HONOR Health или интегрируются со сторонними платформами.

Аккумулятор

Honor Watch 6 Фото: Gizmochina

Honor обещает до 35 дней автономной работы без подзарядки. На сегодняшний день это, пожалуй, лучший показатель среди всех умных часов. При активном использовании, в частности с включенным GPS, время работы от батареи будет значительно меньше.

Зарядка Honor Watch 6 осуществляется через магнитную док-станцию. Эксперт отметил, что это не так удобно, как и беспроводная зарядка по стандарту Qi, но надежнее и быстрее.

Итог

Отслеживание сна на Honor Watch 6 Фото: Gizmochina

Honor Watch 6 могут похвастаться отличной комплектацией, характерной для верхнего среднего ценового сегмента. Водонепроницаемость, NFC, динамик и микрофон выводят это устройство за рамки простого фитнес-трекера на уровень умных часов. Эксперт также отметил превосходный AMOLED-экран, GPS с поддержкой нескольких спутников, хороший набор датчиков здоровья и длительное время работы от батареи.

Цена Honor Watch 6 — от 250 евро (около 11 000 – 12 400 грн).

Напомним, что компания Samsung анонсировала флагманские смарт-часы Galaxy Watch Ultra 2 и Galaxy Watch 9.

Фокус также сообщал, что Honor представила смарт-часы Watch 6 с мощным аккумулятором.