Забудьте про Galaxy Watch 9: дешевший розумний годинник обійшов флагмана Samsung (фото)

Компанія Samsung офіційно представила флагманський смартгодинник Galaxy Watch 9, проте торішній Google Pixel Watch 4 все ще перевершує новинку за низкою параметрів.

Оглядачка гаджетів Кейтлін Чіміно зазначила, що обираючи між розумними годинниками Samsung Galaxy Watch 9 та Google Pixel Watch у 2026 році, віддала б перевагу останньому. Свій вибір експертка пояснила у статті для Android Authority.

Дизайн

Google Pixel Watch 4

В першу чергу Чіміно відзначила мінімалістичний дизайн Google, натхненний галькою. Годинник Pixel також неймовірно зручний, тож підходить для тривалого носіння під час тренувань, подорожей та сну.

Своєю чергою лінійка Galaxy Watch втратила свою колишню стриману естетику. Компанія Samsung відійшла від круглої форми, що нагадувала традиційні годинники, перейшовши на більш індустріальний дизайн.

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Програмне забезпечення

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 та Watch 9 Фото: Android Central

Google також лідирує, коли йдеться про програмне забезпечення. Наприклад, Galaxy Watch 9 лише цього року отримав функцію Raise to Talk Gemini, тоді як власники Pixel Watch вже давно мали доступ до неї.

Обидва годинники працюють на Wear OS, зберігаючи характерні риси інтерфейсів Pixel та Samsung. Шанувальникам One UI може більше сподобатись Galaxy Watch, проте авторка зазначила, що їй більше до вподоби ПЗ від Google.

Функції

Google Pixel Watch 4 Фото: zdnet.com

Fitbit, перейменована на Google Health, наразі є однією з найкращих платформ для відстеження здоров'я. Чіміно вказала на зрозумілий інтерфейс та зручні налаштовувані інформаційні панелі, які дозволяють легко знаходити потрібні показники.

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Застосунок Samsung Health також суттєво покращився за останні кілька років, проте, на думку авторки, він все ще поступається Google Health.

Окремо Чіміно виділила датчик серцевого ритму від Google. За її совами, Pixel Watch 4 надає напрочуд точні дані про серцевий ритм, що впливає на якість відстеження сну та моніторинг фізичних навантажень.

Ціна Google Pixel Watch 4 — від $349 (близько 15 690 грн).

Ціна Samsung Galaxy Watch 9 — від $379 (близько 17 040 грн).

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