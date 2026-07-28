Забудьте о Galaxy Watch 9: более дешевые умные часы обошли флагмана Samsung (фото)

Компания Samsung официально представила флагманские смарт-часы Galaxy Watch 9, однако прошлогодние Google Pixel Watch 4 по-прежнему превосходят новинку по ряду параметров.

Обозревательница гаджетов Кейтлин Чимино отметила, что, выбирая в 2026 году между умными часами Samsung Galaxy Watch 9 и Google Pixel Watch, она отдала бы предпочтение последним. Свой выбор эксперт объяснила в статье для Android Authority.

Дизайн

Google Pixel Watch 4

В первую очередь Чимино отметила минималистичный дизайн Google, вдохновленный галькой. Часы Pixel также невероятно удобны, поэтому подходят для длительного ношения во время тренировок, путешествий и сна.

В свою очередь, линейка Galaxy Watch утратила свою прежнюю сдержанную эстетику. Компания Samsung отказалась от круглой формы, напоминавшей традиционные часы, и перешла к более индустриальному дизайну.

Відео дня

Программное обеспечение

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 и Watch 9 Фото: Android Central

Google также лидирует в сфере программного обеспечения. Например, Galaxy Watch 9 только в этом году получили функцию Raise to Talk Gemini, тогда как владельцы Pixel Watch уже давно имели к ней доступ.

Обе модели смарт-часов работают на Wear OS, сохраняя характерные черты интерфейсов Pixel и Samsung. Поклонникам One UI, возможно, больше понравятся Galaxy Watch, однако автор отметила, что ей больше по вкусу ПО от Google.

Функции

Google Pixel Watch 4 Фото: zdnet.com

Fitbit, переименованная в Google Health, в настоящее время является одной из лучших платформ для отслеживания здоровья. Чимино отметила понятный интерфейс и удобные настраиваемые информационные панели, которые позволяют легко находить нужные показатели.

Важно

Бюджетные умные часы, которые не кажутся дешевыми: 3 лучшие модели (фото)

Приложение Samsung Health также значительно улучшилось за последние несколько лет, однако, по мнению автора, оно по-прежнему уступает Google Health.

Отдельно Чимино упомянула датчик сердечного ритма от Google. По ее словам, Pixel Watch 4 предоставляет удивительно точные данные о сердечном ритме, что положительно сказывается на качестве отслеживания сна и мониторинга физических нагрузок.

Цена Google Pixel Watch 4 — от $349 (около 15 690 грн).

Цена Samsung Galaxy Watch 9 — от $379 (около 17 040 грн).

Напомним, что компания Haylou представила свои новейшие флагманские умные часы Watch Hyper для активного отдыха.

Фокус также сообщал, что смарт-часы Xiaomi Smart Band 10 Pro отличаются одним из лучших соотношений цены и характеристик.