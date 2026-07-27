Недорогие умные часы Xiaomi с хорошими параметрами: какая модель удивила эксперта (фото)
Смарт-часы Xiaomi Smart Band 10 Pro отличаются отличным соотношением цены и качества, что выгодно выделяет их на фоне конкурентов.
Своими впечатлениями от тестирования умных часов Xiaomi Smart Band 10 Pro поделился эксперт портала GSMArena.
Дизайн и дисплей
Для обзора автор выбрал керамическую версию Xiaomi Smart Band 10 Pro, которая немного больше и тяжелее обычной алюминиевой модели. Она выглядит более престижно и поставляется с более изысканным и мягким ремешком.
Xiaomi Smart Band 10 Pro может похвастаться дизайном без кнопок и сенсорным дисплеем. Эксперт также отметил, что часы чрезвычайно легкие. Однако стоит учитывать, что в них нет встроенного динамика и микрофона.
Xiaomi Smart Band 10 Pro оснащён прямоугольным OLED-дисплеем с диагональю 1,74 дюйма, разрешением 480x336 пикселей, частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 2000 нит в автоматическом режиме.
Функционал
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 Pro работают под управлением HyperOS 3 и используют приложение Mi Fitness на Android или iOS для синхронизации с телефоном. Эксперт отметил удобную навигацию и широкий функционал.
Xiaomi Smart Band 10 Pro оснащен практически всеми необходимыми приложениями, включая фонарик, прогноз погоды, календарь, компас и даже приложение камеры, которое позволяет дистанционно управлять затвором камеры на телефоне.Важно
Гаджет поддерживает синхронизацию уведомлений на двух устройствах, поэтому может одновременно отображать уведомления с телефонов Android и iPhone. Также доступна версия Smart Band 10 Pro с поддержкой NFC, которая работает только с картами Mastercard и Visa.
Xiaomi Smart Band 10 Pro оснащён совершенно новым модулем PPG с двумя источниками света и двумя датчиками PD. Он поддерживает мониторинг вариабельности сердечного ритма (HRV) во время сна, а также хорошо справляется с мониторингом сердцебиения во время физических нагрузок.
По словам эксперта, точность GPS-отслеживания на Xiaomi Smart Band 10 Pro очень высока, а измерения VO2 max соответствуют показателям других носимых устройств
Аккумулятор
Xiaomi Smart Band 10 Pro оснащён аккумулятором емкостью 350 мАч, способным обеспечить 21 день практически круглосуточного мониторинга сердечного ритма, включая уведомления, будильник и три-четыре тренировки в неделю. Часы заряжаются от 0% до 100% примерно за 90 минут. Это отличные показатели, особенно с учетом цены.
Заключение
Xiaomi Smart Band 10 Pro предлагает практически все, что можно ожидать от современных умных часов, включая интеллектуальные функции, батарею с длительным сроком службы и премиальный дизайн. Самым большим минусом является отсутствие кнопки, динамика и микрофона, однако для многих пользователей это не будет проблемой.
- Цена Xiaomi Smart Band 10 Pro в Украине — от 3 979 грн.
Напомним, что недавно представленные смарт-часы Honor Watch 6 отличаются качественным экраном, превосходным функционалом и впечатляющим временем автономной работы.
Фокус также сообщал, что компания Redmi в скором времени выпустит новые умные часы Redmi Watch 6 Active и Redmi Watch 6 Lite.