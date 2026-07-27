Недорогие умные часы Xiaomi с хорошими параметрами: какая модель удивила эксперта (фото)

Смарт-часы Xiaomi Smart Band 10 Pro отличаются отличным соотношением цены и качества, что выгодно выделяет их на фоне конкурентов.

Своими впечатлениями от тестирования умных часов Xiaomi Smart Band 10 Pro поделился эксперт портала GSMArena.

Дизайн и дисплей

Xiaomi Smart Band 10 Pro Фото: gsmarena.com

Для обзора автор выбрал керамическую версию Xiaomi Smart Band 10 Pro, которая немного больше и тяжелее обычной алюминиевой модели. Она выглядит более престижно и поставляется с более изысканным и мягким ремешком.

Xiaomi Smart Band 10 Pro может похвастаться дизайном без кнопок и сенсорным дисплеем. Эксперт также отметил, что часы чрезвычайно легкие. Однако стоит учитывать, что в них нет встроенного динамика и микрофона.

Xiaomi Smart Band 10 Pro оснащён прямоугольным OLED-дисплеем с диагональю 1,74 дюйма, разрешением 480x336 пикселей, частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 2000 нит в автоматическом режиме.

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Функционал

Xiaomi Smart Band 10 Pro Фото: gsmarena.com

Умные часы Xiaomi Smart Band 10 Pro работают под управлением HyperOS 3 и используют приложение Mi Fitness на Android или iOS для синхронизации с телефоном. Эксперт отметил удобную навигацию и широкий функционал.

Xiaomi Smart Band 10 Pro оснащен практически всеми необходимыми приложениями, включая фонарик, прогноз погоды, календарь, компас и даже приложение камеры, которое позволяет дистанционно управлять затвором камеры на телефоне.

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Гаджет поддерживает синхронизацию уведомлений на двух устройствах, поэтому может одновременно отображать уведомления с телефонов Android и iPhone. Также доступна версия Smart Band 10 Pro с поддержкой NFC, которая работает только с картами Mastercard и Visa.

Xiaomi Smart Band 10 Pro оснащён совершенно новым модулем PPG с двумя источниками света и двумя датчиками PD. Он поддерживает мониторинг вариабельности сердечного ритма (HRV) во время сна, а также хорошо справляется с мониторингом сердцебиения во время физических нагрузок.

По словам эксперта, точность GPS-отслеживания на Xiaomi Smart Band 10 Pro очень высока, а измерения VO2 max соответствуют показателям других носимых устройств

Аккумулятор

Xiaomi Smart Band 10 Pro Фото: gsmarena.com

Xiaomi Smart Band 10 Pro оснащён аккумулятором емкостью 350 мАч, способным обеспечить 21 день практически круглосуточного мониторинга сердечного ритма, включая уведомления, будильник и три-четыре тренировки в неделю. Часы заряжаются от 0% до 100% примерно за 90 минут. Это отличные показатели, особенно с учетом цены.

Заключение

Xiaomi Smart Band 10 Pro предлагает практически все, что можно ожидать от современных умных часов, включая интеллектуальные функции, батарею с длительным сроком службы и премиальный дизайн. Самым большим минусом является отсутствие кнопки, динамика и микрофона, однако для многих пользователей это не будет проблемой.

Цена Xiaomi Smart Band 10 Pro в Украине — от 3 979 грн.

Напомним, что недавно представленные смарт-часы Honor Watch 6 отличаются качественным экраном, превосходным функционалом и впечатляющим временем автономной работы.

Фокус также сообщал, что компания Redmi в скором времени выпустит новые умные часы Redmi Watch 6 Active и Redmi Watch 6 Lite.