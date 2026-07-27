Недорогий розумний годинник Xiaomi з хорошими параметрами: яка модель здивувала експерта (фото)

Смартгодинник Xiaomi Smart Band 10 Pro пропонує чудове співвідношення ціни та якості, вигідно вирізняючись на тлі конкурентів.

Враженнями від тестування розумного годинника Xiaomi Smart Band 10 Pro поділився експерт порталу GSMArena.

Дизайн та дисплей

Xiaomi Smart Band 10 Pro Фото: gsmarena.com

Для огляду автор обрав керамічний варіант Xiaomi Smart Band 10 Pro, який трохи більший та важчий за звичайну алюмінієву модель. Він має преміальніший вигляд та постачається з більш вишуканим та м’якшим ремінцем.

Xiaomi Smart Band 10 Pro може похвалитися дизайном без кнопок та сенсорним дисплеєм. Експерт також відзначив, що годинник надзвичайно легкий. Для Однак варто враховувати, що він не має вбудованого динаміка чи мікрофона.

Xiaomi Smart Band 10 Pro отримав прямокутний OLED-дисплей з діагоналлю 1,74 дюйма, роздільною здатністю 480x336 пікселів, частотою оновлення 60 Гц і піковою яскравістю 2000 ніт в автоматичному режимі.

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Функціонал

Xiaomi Smart Band 10 Pro Фото: gsmarena.com

Годинник Xiaomi Smart Band 10 Pro працює під управлінням HyperOS 3 та використовує застосунок Mi Fitness на Android або iOS для синхронізації з телефоном. Експерт відзначив просту навігацію та широкий функціонал.

Xiaomi Smart Band 10 Pro має майже всі необхідні програми, включно з ліхтариком, погодою, календарем, компасом і навіть програмою камери, яка виконує функцію дистанційного керування затвором для телефону.

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Гаджет підтримує синхронізацію повідомлень на двох пристроях, тому може одночасно відображати сповіщення з телефонів Android та iPhone. Також є версія Smart Band 10 Pro з підтримкою NFC, яка працює лише з Mastercard та Visa.

Xiaomi Smart Band 10 Pro оснащений абсолютно новим модулем PPG з подвійними джерелами світла та подвійними датчиками PD. Він підтримує моніторинг варіабельності серцевого ритму (HRV) під час сну, а також добре справляється з моніторингом серцебиття в ході фізичних навантажень.

За словами експерта, точність GPS-відстеження на Xiaomi Smart Band 10 Pro дуже висока, а вимірювання VO2 max відповідає показникам інших носимих пристроїв

Акумулятор

Xiaomi Smart Band 10 Pro Фото: gsmarena.com

Xiaomi Smart Band 10 Pro отримав акумулятор ємністю 350 мАг, здатний витримувати 21 день майже цілодобового відстеження серцебиття разом зі сповіщеннями, будильником та трьома-чотирма тренуваннями на тиждень. Годинник заряджається від 0% до 100% приблизно за 90 хвилин. Це чудові показники, особливо з огляду на ціну.

Висновок

Xiaomi Smart Band 10 Pro пропонує майже все, що можна очікувати від сучасного розумного годинника, включно з інтелектуальними функціями, витривалою батареєю та преміальним дизайном. Найбільшим мінусом є відсутність кнопки, динаміка та мікрофона, проте для багатьох користувачів це не буде проблемою.

Ціна Xiaomi Smart Band 10 Pro в Україні — від 3 979 грн.

Нагадаємо, нещодавно представлений смартгодинник Honor Watch 6 пропонує якісний екран, чудовий функціонал та вражаючий час роботи від акумулятора.

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