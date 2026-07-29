Более доступная альтернатива Pixel Watch: какие умные часы оказались лучшими в ходе тестов (фото)

Смарт-часы Pixel с обновленным интерфейсом Google Health уступают более бюджетным Amazfit по одному важному параметру.

Обозреватель гаджетов Джо Маринг отметил, что последняя версия Google Health для Pixel Watch 3 несколько разочаровала его, поэтому он решил попробовать перейти на Amazfit Active Max. Результатами тестирования этих бюджетных часов он поделился в статье для Android Authority.

Google Health против Zepp

Pixel Watch 3 и Amazfit Active Max Фото: Android Authority

Все часы Amazfit используют приложение Zepp для управления настройками и просмотра данных о здоровье и физической активности. Оно значительно превосходит обновленное приложение Google Health по удобству использования.

Как объясняет Маринг, главным недостатком Google Health для него стало переизбыток отчетов, сгенерированных искусственным интеллектом. Около 1/3 главной страницы Google Health отведено под удобные для просмотра виджеты, однако, прокрутив страницу вниз, можно увидеть множество отчетов ИИ. По мнению автора, они зачастую являются ненужными, не говоря уже об их точности.

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Google Health Фото: Android Authority Zepp

В свою очередь, на главной странице Zepp вверху отображаются три основные цели, которые можно настроить. Ниже расположен раздел "Статистика", содержащий очень краткие сводки по тренировкам, сну и т. д. Всего доступно 16 виджетов, которые можно перемещать или скрывать. Список основных показателей, за которыми пользователь хочет следить, также можно редактировать.

Эксперт также отметил специальную страницу "Тренировки" в Amazfit Active Max. В отличие от Google Health, она отображает историю тренировок на видном месте и легко настраивается. Хотя Amazfit предоставляет множество отчетов, владелец часов может сам решить, с какими из них он хочет работать.

Итоги

Программное обеспечение Zepp — это не единственное преимущество Amazfit Active Max. Часы могут похвастаться длительным временем автономной работы, большим дисплеем и удобством.

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Стоит учитывать, что Amazfit Active Max позиционируется как бюджетная модель, поэтому пользователю придётся смириться с пластиковым корпусом и отсутствием вращающегося безеля.

Тем не менее, Маринг признался, что не собирается в ближайшее время переходить с Amazfit Active Max обратно на Pixel Watch 3. Основная причина — гибкий интерфейс Amazfit, который позволяет видеть только самостоятельно настроенные функции и отчеты, а не те, которые выбрал искусственный интеллект.

Цена Amazfit Active Max в Украине — от 5 790 грн.

Цена Google Pixel Watch 4 в Украине — от 11 700 грн.

Напомним, что Pixel Watch 4 превосходит новинку Samsung Galaxy Watch 9 по ряду параметров.

Фокус также сообщал, что эксперт поделился первыми впечатлениями от часов Honor Watch 6.