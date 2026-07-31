Найкращий розумний годинник на Android: порівняння флагманів Samsung та Google Pixel (фото)

Компанія Samsung представила новий смартгодинник Galaxy Watch 9, який склав пряму конкуренцію моделі Google Pixel Watch 4, яка кілька місяців тому отримала значне оновлення.

Щоб визначити кращий Android-годинник 2026 року, оглядачка гаджетів Ніна Реймонт порівняла Samsung Galaxy Watch 9 та Google Pixel Watch 4, виділивши сильні сторони обох пристроїв.

Переваги Samsung Galaxy Watch 9

Samsung Galaxy Watch 9 Фото: zdnet.com

Першим плюсом Galaxy Watch 9 є збільшений акумулятор у меншій моделі. Якщо 41-міліметрова модель Pixel Watch 4 отримала батарею ємністю 325 мАг, то Samsung пропонує 360 мАг для 40-міліметровго годинника.

На Galaxy Watch 9 також можна відстежувати кілька показників здоров'я, яких немає на Pixel Watch 4. Йдеться про антиоксидантний індекс для оцінки рівня поживних речовин, новий показник апное сну, який відстежує порушення дихання вночі, щоденний показник кардіонавантаження та показник здоров'я серця.

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Окрім того, розумний годинник Samsung сподобається користувачам, які віддають перевагу плоскому дизайну. Різниця у товщині між Galaxy Watch 9 та Pixel Watch 4 становить цілих 4,6 мм.

Ціна Samsung Galaxy Watch 9 — від 379 доларів (близько 17 040 грн).

Переваги Google Pixel Watch 4

Google Pixel Watch 4 Фото: zdnet.com

В першу чергу варто відзначити оновлений Health Coach базі штучного інтелекту від Google. За словами Реймонт, її досвід користування годинником значно покращився завдяки розмовному інтерфейсу, який дозволяє розповісти про свій поганий нічний сон, настрій або симптоми.

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Окрім того, у Health Coach тепер легше додати інформацію про здоров’я, збережену в іншій програмі, або фото вечері для час підрахунку калорій. Помічник зі штучним інтелектом також може вести журнали харчування, плани тренувань та інші види обліку.

Ще однією перевагою моделі Google Pixel Watch 4 LTE є підтримка супутникового зв’язку, що дозволяє без проблем спілкуватися зі службами екстреної допомоги або надсилати текстові повідомлення в районах з поганим зв'язком. Galaxy Watch Ultra 2 теж пропонує супутникові функції, проте їх немає у Galaxy Watch 9.

Ціна Google Pixel Watch 4 — від 349 доларів (близько 15 690 грн).

Вибір письменника

Реймонт зазначила, що їй подобається Google Pixel Watch 4 за його інтеграцію з Google Gemini, тоді як Galaxy Watch 9 відстежує більше даних та має кращий дизайн. Хоча годинник Samsung пропонує ширші можливості для моніторингу здоров’я, він повільніше запускає ШІ-помічника для тлумачення отриманої інформації, тож авторка віддає перевагу Pixel Watch 4.

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