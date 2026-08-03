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Потеснят Samsung: новые умные часы Motorola рассекречены до выхода (фото)

Умные часы Motorola
Смартчасы Motorola (фото иллюстративный) | Фото: Motorola

Компания Motorola в скором времени выпустит новый смарт-часы Moto Watch Ultra, которые составят конкуренцию Samsung Galaxy Watch Ultra 2.

До официального релиза ключевые характеристики и дизайн часов Motorola Moto Watch Ultra раскрыл портал The Mac Observer.

На рендерах часы Moto Watch Ultra имеют черный кожаный ремешок с красной строчкой и красную внутреннюю подкладку. Их круглый дисплей отображает шаги, данные об активности, калории, время и дату.

Moto Watch Ultra
Moto Watch Ultra
Moto Watch Ultra
Moto Watch Ultra
Moto Watch Ultra
Moto Watch Ultra
Moto Watch Ultra
Moto Watch Ultra
Moto Watch Ultra

Судя по обнародованным изображениям, Motorola решила оставить без изменений относительно широкий безель, циферблат, управление с помощью сенсорного экрана, цифровую заводную головку и дополнительную боковую кнопку.

В то же время корпус Moto Watch Ultra немного компактнее, чем у базовых Moto Watch. На задней панели часов находится большая оптическая сенсорная система для отслеживания здоровья и физической активности пользователя.

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Улучшения Moto Watch Ultra также включают корпус из нержавеющей стали и водонепроницаемость до 5 атм, что делает часы пригодными для плавания. Текст на задней панели подтверждает встроенный GPS, подключение LTE, защиту от пыли и воды по стандарту IP68.

Motorola еще не анонсировала Moto Watch Ultra, поэтому дата их выпуска, программное обеспечение, время работы от батареи и цена остаются неизвестными.

Напомним, смартчасы Pixel с обновленным интерфейсом Google Health уступают более бюджетным Amazfit по одному важному параметру.

Фокус также сообщал, что Amazfit Balance 3 стал лучшими бюджетными умными часами 2026 года по версии экспертов.