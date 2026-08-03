Потеснят Samsung: новые умные часы Motorola рассекречены до выхода (фото)

Компания Motorola в скором времени выпустит новый смарт-часы Moto Watch Ultra, которые составят конкуренцию Samsung Galaxy Watch Ultra 2.

До официального релиза ключевые характеристики и дизайн часов Motorola Moto Watch Ultra раскрыл портал The Mac Observer.

На рендерах часы Moto Watch Ultra имеют черный кожаный ремешок с красной строчкой и красную внутреннюю подкладку. Их круглый дисплей отображает шаги, данные об активности, калории, время и дату.

Moto Watch Ultra Moto Watch Ultra Moto Watch Ultra

Судя по обнародованным изображениям, Motorola решила оставить без изменений относительно широкий безель, циферблат, управление с помощью сенсорного экрана, цифровую заводную головку и дополнительную боковую кнопку.

В то же время корпус Moto Watch Ultra немного компактнее, чем у базовых Moto Watch. На задней панели часов находится большая оптическая сенсорная система для отслеживания здоровья и физической активности пользователя.

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Улучшения Moto Watch Ultra также включают корпус из нержавеющей стали и водонепроницаемость до 5 атм, что делает часы пригодными для плавания. Текст на задней панели подтверждает встроенный GPS, подключение LTE, защиту от пыли и воды по стандарту IP68.

Motorola еще не анонсировала Moto Watch Ultra, поэтому дата их выпуска, программное обеспечение, время работы от батареи и цена остаются неизвестными.

Напомним, смартчасы Pixel с обновленным интерфейсом Google Health уступают более бюджетным Amazfit по одному важному параметру.

Фокус также сообщал, что Amazfit Balance 3 стал лучшими бюджетными умными часами 2026 года по версии экспертов.