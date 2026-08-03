Потіснить Samsung: новий розумний годинник Motorola розсекречений до виходу (фото)

Компанія Motorola незабаром випустить новий смартгодинник Moto Watch Ultra, який складе конкуренцію Samsung Galaxy Watch Ultra 2.

До офіційного релізу ключові характеристики та дизайн годинника Motorola Moto Watch Ultra розкрив портал The Mac Observer.

На рендерах годинник Moto Watch Ultra має чорний шкіряний ремінець з червоною строчкою та червону внутрішню підкладку. Його круглий дисплей відображає кроки, дані про активність, калорії, час і дату.

Moto Watch Ultra Moto Watch Ultra Moto Watch Ultra

Судячи з оприлюднених зображень, Motorola вирішила залишити без змін відносно широкий безель, циферблат, керування за допомогою сенсорного екрана, цифрову заводну головку та додаткову бічну кнопку.

Водночас корпус Moto Watch Ultra трохи компактніший, ніж у базового Moto Watch. На задній панелі годинника розташована велика оптична сенсорна система для відстеження здоров'я та фізичної активності користувача.

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Покращення Moto Watch Ultra також включають корпус з нержавіючої сталі та водонепроникність до 5 атм, що робить годинник придатним для плавання. Текст на задній панелі, підтверджує вбудований GPS, підключення LTE, захист від пилу та води за стандартом IP68.

Motorola ще не анонсувала Moto Watch Ultra, тож дата його випуску, програмне забезпечення, час роботи від батареї та ціна залишаються невідомими.

Нагадаємо, смартгодинники Pixel з оновленим інтерфейсом Google Health поступаються більш бюджетним Amazfit за одним важливим параметром.

Фокус також повідомляв, що Amazfit Balance 3 став найкращим бюджетним розумним годинником 2026 року за версією експертів.