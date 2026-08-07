Можна купити замість Apple Watch: новий годинник Google Pixel розсекречено до виходу (фото)

Компанія Google готується випустити флагманський розумний годинник Pixel Watch 5, ключові параметри якого вже витекли в мережу.

Офіційні рендери та деякі характеристики майбутнього смартгодинника Google Pixel Watch 5 оприлюднив портал Substack.

Google Pixel Watch 5 буде доступний у розмірах 41 мм та 45 мм. Очікувані кольори годинника: Matte Black, Polished Silver, Satin Pyrite and Champagne Gold. Версія на 45 мм з якихсь причин не буде доступна в кольорі Champagne Gold. Також очікується широкий вибір змінних ремінців.

Google Pixel Watch 5

Що стосується, функцій, витік вказує на відстеження рівня кисню в крові (SpO2), виявлення фібриляції передсердь, відстеження сну. Pixel Watch 5 буде доступний у варіантах з Wi-Fi та LTE+Wi-Fi. Обидва матимуть вбудований GPS для відстеження пробіжок, проте останній дозволить залишити телефон вдома.

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Ремінці для Google Pixel Watch 5

Google Pixel Watch 5 збиратиме дані та надаватиме аналітику щодо сну, тренувань тощо. На будь-які запитання може відповісти ШІ Gemini в рамках Wear OS 7. Gemini Intelligence. Для бігу також буде доступний віртуальний тренер, який допоможе підтримувати темп.

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За даними GSMArena, новий Pixel Watch 5 працюватиме на тому ж чипсеті Snapdragon Wear W5 Gen 2, що й Pixel Watch 4. Обсяг пам’яті збільшено вдвічі до 64 ГБ, а акумулятори матимуть ємність 332 мАг для 41-мм версії та 465 мАг для 45-мм версії.

Google представить годинник Pixel Watch 5 12 серпня. Точна ціна поки не оголошена, проте очікується подорожчання приблизно на 50 доларів. Офіційна стартова ціна торішнього Pixel Watch 4 у розмірі 41 мм у США становила 349 доларів за версію тільки з Wi-Fi та 449 доларів за модель з підтримкою LTE.

Google Pixel Watch 5

Нагадаємо, Honor офіційно представила недорогі розумні годинники Honor Band 11 та Band 11 Pro.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв Google Pixel Watch 4 та Samsung Galaxy Watch 9.