Чудова альтернатива розумному годиннику: 3 найкращі фітнес-трекери на 2026 рік (фото)

Для моніторингу своєї фізичної активності, серцебиття та сну не обов’язково купувати повноцінний розумний годинники. Деяким користувачам цілком достатньо буде функціоналу фітнес-браслета чи смарткільця.

Оглядач гаджетів Джеймс Фрю порадив три найкращі фітнес-трекери, які можна купити у 2026 році. Детальніше про кожен пристрій він розповів у статті для Tom's Guide.

Fitbit Air

Fitbit Air Фото: tomsguide.com

Fitbit Air — це маленький пристрій без екрану, що виглядає як звичайний браслет. Трекер розміром з камінчик знаходиться всередині ремінця на зап'ясті. Його можна підключити до смартфона та синхронізувати дані з новим застосунком Google Health, який замінив програму Fitbit

Фітнес-браслет Fitbit Air має багато датчиків, що дозволяють відстежувати свої кроки, активність, частоту серцевих скорочень та рівень кисню в крові. Єдина функція, якої може бракувати деяким користувачам, — це вбудований GPS.

Відео дня

Ціна Fitbit Air в Україні — від 7 999 грн.

Xiaomi Smart Band 10

Xiaomi Smart Band 10 Фото: Tech Advisor

Тим, хто шукає більш бюджетний фітнес-трекер, Фрю радить звернути увагу на Xiaomi Smart Band 10. Цей пристрій оснащений невеликим кольоровим екраном, що дозволяє взаємодіяти з меню та запускати/зупиняти різні види відстеження.

Важливо

Найкращий розумний годинник на Android: порівняння флагманів Samsung та Google Pixel (фото)

Загалом Xiaomi Smart Band 10 здатен відстежувати 159 видів діяльності. Показники бігу на екрані, такі як частота серцевих скорочень, темп і дистанція, є досить чіткими, навіть попри те, що дисплей відносно невеликий.

Однією з найцікавіший функцій Xiaomi Smart Band 10 є аналіз сну. Окрім всіх звичних графіків, після першого тижня відстеження фітнес-браслет присвоює користувачеві тварину, яка відображає якість його сну.

Однак експерт попередив, що Xiaomi Smart Band 10 бракує практичних аналітичних даних. Порівняно з чимось на кшталт Oura Ring 4, цей браслет виглядає як пристрій старшого покоління.

Ціна Xiaomi Smart Band 10 в Україні — від 1 998 грн.

Oura Ring 4

Oura Ring 4 Фото: pocket-lint.com

Розумне кільце Oura Ring 4 дебютувало ще у 2025 році, однак воно досі пропонує флагманський досвід користування. Датчики на внутрішній поверхні розташовані врівень з кільцем, тож пристрій виглядає майже як проста прикраса.

Найціннішою частиною Oura Ring 4 є його застосунок. Дані з кільця синхронізуються зі смартфоном, а застосунок перетворює всю цю інформацію на зрозумілі графіки та звіти.

Минулого року компанія також запустила Oura Advisor на базі штучного інтелекту. Тепер застосунок може підказати, як покращити сон, відновитися після тренувань і навіть запропонувати, коли слід зробити перерву, якщо кільце виявило ознаки хворобливості.

Ціна Oura Ring 4 в Україні — від 11 399 грн.

Нагадаємо, Casio офіційно представила новий годинник G-Shock GD-350S, який вирізняється кількома рідкісними функціями.

Фокус також повідомляв, що Honor випустила серію розумних годинників Band 11, що включає стандартну та преміальну моделі.