Міцний годинник з рідкісними функціями: Casio випустила нову модель G-Shock (фото)

Компанія Casio офіційно представила новий годинник G-Shock GD-350S, який вирізняється кількома рідкісними функціями.

Годинник Casio G-Shock GD-350S надійде у продаж по всьому світу пізніше цього місяця, однак вже з’явився на офіційному сайті Casio International.

Лінійка GD-350 відома вбудованим вібробудильником, що дедалі рідше зустрічається в захищених цифрових годинниках. Це чудова альтернатива звуковому сигналу, який деякі люди легко пропускають.

Casio G-Shock GD-350S Фото: Casio

Нова модель Casio G-Shock GD-350S не стала виключенням, тож пропонує вибір між звуковими, миготливими або вібраційними сповіщеннями для будильника та таймерами зворотного відліку. Це також один з небагатьох годинників G-Shock без Bluetooth, який пропонує цю зручну функцію.

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Casio G-Shock GD-350S отримав матово-чорний корпус і ремінець зі смоли з білими акцентами навколо дисплея. Кнопка "G", логотип G-Shock і текст мають червоні акценти. Задня кришка корпусу оснащена спеціальними амортизаторами для підвищення комфорту під час вібрації.

Годинник також включає всі стандартні функції G-Shock, як от відстеження часу, що охоплює 35 часових поясів, секундомір з точністю до 1/100 секунди, 24-годинний таймер зворотного відліку з підтримкою вібрації, п'ять видів будильників, світлодіодне підсвічування Super Illuminator, а також водонепроникність на глибині 200 метрів.

Casio G-Shock GD-350S працює на батарейці CR2032, розрахованій приблизно на п'ять років роботи, і забезпечує точність ±15 секунд на місяць. Габарити пристрою становлять 53,4 × 50,8 × 18 мм, а вага — 75 г.

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