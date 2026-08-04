Надежные часы с редкими функциями: Casio выпустила новую модель G-Shock (фото)

Компания Casio официально представила новые часы G-Shock GD-350S, которые отличаются несколькими редкими функциями.

Часы Casio G-Shock GD-350S поступят в продажу по всему миру в конце этого месяца, однако уже появились на официальном сайте Casio International.

Серия GD-350 известна встроенным вибробудильником, который все реже встречается в защищённых цифровых часах. Это отличная альтернатива звуковому сигналу, который некоторые люди легко пропускают.

Casio G-Shock GD-350S Фото: Casio

Новая модель Casio G-Shock GD-350S не стала исключением и предлагает выбор между звуковыми, световыми или вибрационными сигналами для будильника и таймеров обратного отсчёта. Это также одни из немногих часов G-Shock без Bluetooth, которые предлагают эту удобную функцию.

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Casio G-Shock GD-350S получил матово-черный корпус и ремешок из смолы с белыми акцентами вокруг дисплея. Кнопка "G", логотип G-Shock и надписи имеют красные акценты. Задняя крышка корпуса оснащена специальными амортизаторами для повышения комфорта при вибрации.

Часы также оснащены всеми стандартными функциями G-Shock, такими как отслеживание времени в 35 часовых поясах, секундомер с точностью до 1/100 секунды, 24-часовой таймер обратного отсчёта с вибрацией, пять видов будильников, светодиодная подсветка Super Illuminator, а также водонепроницаемость на глубине 200 метров.

Casio G-Shock GD-350S работает от батарейки CR2032, рассчитанной примерно на пять лет работы, и обеспечивает точность ±15 секунд в месяц. Габариты устройства составляют 53,4 × 50,8 × 18 мм, а вес — 75 г.

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