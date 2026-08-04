Отличная альтернатива умным часам: 3 лучших фитнес-трекера 2026 года (фото)

Для отслеживания своей физической активности, пульса и сна не обязательно покупать полноценные умные часы. Некоторым пользователям вполне хватит функционала фитнес-браслета или смарт-кольца.

Обозреватель гаджетов Джеймс Фрю порекомендовал три лучших фитнес-трекера, которые можно купить в 2026 году. Подробнее о каждом устройстве он рассказал в статье для Tom's Guide.

Fitbit Air

Fitbit Air Фото: tomsguide.com

Fitbit Air — это небольшое устройство без экрана, которое выглядит как обычный браслет. Трекер размером с камешек находится внутри ремешка на запястье. Его можно подключить к смартфону и синхронизировать данные с новым приложением Google Health, которое заменило программу Fitbit

Фитнес-браслет Fitbit Air оснащен множеством датчиков, позволяющих отслеживать количество шагов, активность, частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови. Единственная функция, которой может не хватать некоторым пользователям, — это встроенный GPS.

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Цена Fitbit Air в Украине — от 7 999 грн.

Xiaomi Smart Band 10

Xiaomi Smart Band 10 Фото: Tech Advisor

Тем, кто ищет более бюджетный фитнес-трекер, Фрю советует обратить внимание на Xiaomi Smart Band 10. Это устройство оснащено небольшим цветным экраном, который позволяет взаимодействовать с меню и запускать/останавливать различные виды отслеживания.

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В целом Xiaomi Smart Band 10 способен отслеживать 159 видов активности. Показатели бега на экране, такие как частота сердечных сокращений, темп и дистанция, отображаются достаточно четко, даже несмотря на то, что дисплей относительно небольшой.

Одной из самых интересных функций Xiaomi Smart Band 10 является анализ сна. Помимо всех привычных графиков, после первой недели отслеживания фитнес-браслет присваивает пользователю животное, которое отражает качество его сна.

Однако эксперт отметил, что Xiaomi Smart Band 10 не хватает практических аналитических данных. По сравнению с такими устройствами, как Oura Ring 4, этот браслет выглядит как устройство предыдущего поколения.

Цена Xiaomi Smart Band 10 в Украине — от 1 998 грн.

Oura Ring 4

Oura Ring 4 Фото: pocket-lint.com

Умное кольцо Oura Ring 4 дебютировало еще в 2025 году, однако до сих пор обеспечивает флагманский пользовательский опыт. Датчики на внутренней поверхности расположены вровень с кольцом, поэтому устройство выглядит почти как простое украшение.

Самая ценная часть Oura Ring 4 — это его приложение. Данные с кольца синхронизируются со смартфоном, а приложение преобразует всю эту информацию в наглядные графики и отчеты.

В прошлом году компания также запустила приложение Oura Advisor на базе искусственного интеллекта. Теперь приложение может подсказать, как улучшить сон, восстановить силы после тренировок и даже предложить, когда следует сделать перерыв, если кольцо обнаружило признаки недомогания.

Цена Oura Ring 4 в Украине — от 11 399 грн.

Напомним, что компания Casio официально представила новые часы G-Shock GD-350S, которые отличаются несколькими редкими функциями.

Фокус также сообщал, что Honor выпустила серию умных часов Band 11, в которую входят стандартная и премиальная модели.