Вместо Apple Watch можно купить: новые часы Google Pixel раскрыты до выхода (фото)

Компания Google готовится выпустить флагманские умные часы Pixel Watch 5, ключевые характеристики которых уже просочились в сеть.

Официальные рендеры и некоторые характеристики будущих смарт-часов Google Pixel Watch 5 опубликовал портал Substack.

Google Pixel Watch 5 будет доступен в размерах 41 мм и 45 мм. Ожидаемые цвета часов: Matte Black, Polished Silver, Satin Pyrite и Champagne Gold. Версия диаметром 45 мм по каким-то причинам не будет доступна в цвете Champagne Gold. Также ожидается широкий выбор сменных ремешков.

Google Pixel Watch 5

Что касается функций, то, судя по утечке, часы будут отслеживать уровень кислорода в крови (SpO2), выявлять фибрилляцию предсердий и отслеживать сон. Pixel Watch 5 будут доступны в версиях с Wi-Fi и LTE+Wi-Fi. Обе модели будут оснащены встроенным GPS для отслеживания пробежек, однако последняя позволит оставить телефон дома.

Відео дня

Ремешки для Google Pixel Watch 5

Google Pixel Watch 5 будет собирать данные и предоставлять аналитику о сне, тренировках и т. д. На любые вопросы сможет ответить ИИ Gemini в рамках Wear OS 7. Gemini Intelligence. Для бега также будет доступен виртуальный тренер, который поможет поддерживать темп.

Важно

Отличная альтернатива умным часам: 3 лучших фитнес-трекера 2026 года (фото)

По данным GSMArena, новые Pixel Watch 5 будут работать на том же чипсете Snapdragon Wear W5 Gen 2, что и Pixel Watch 4. Объём памяти увеличен вдвое до 64 ГБ, а емкость аккумуляторов составит 332 мАч для 41-мм версии и 465 мАч для 45-мм версии.

Google представит часы Pixel Watch 5 12 августа. Точная цена пока не объявлена, однако ожидается подорожание примерно на 50 долларов. Официальная стартовая цена прошлогодних Pixel Watch 4 диаметром 41 мм в США составляла 349 долларов за версию только с Wi-Fi и 449 долларов за модель с поддержкой LTE.

Google Pixel Watch 5

Напомним, что компания Honor официально представила недорогие умные часы Honor Band 11 и Band 11 Pro.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил Google Pixel Watch 4 и Samsung Galaxy Watch 9.