Забудьте про розумні годинники: експерт порадив найкращий фітнес-трекер без дисплея (фото)

Простий, але якісний фітнес-браслет Garmin Cirqa може скласти гідну конкуренцію трекерам Google Fitbit Air чи Whoop. Він також є чудовою альтернативою розумним годинникам для тих, кого цікавить виключно відстеження тренувань та відновлення.

Оглядач гаджетів Метт Еванс провів тиждень з фітнес-трекером Garmin Cirqa, постійно носячи його під час сну, тренувань та відпочинку, щоб визначити, наскільки він зручний у повсякденному житті. Враженнями від тестування пристрою він поділився у статті для TechRadar.

Дизайн

Garmin Cirqa Фото: Future

Garmin Cirqa має простий тканинний ремінець, доступний у бузковому, сірому, синьому та чорному кольорах. Під низом знаходиться пластиковий трекер Elevate V4. Він трохи вигнутий, щоб імітувати форму зап'ястя, та має кнопку збоку для початку та зупинки тренувань.

Кнопка — це єдиний спосіб взаємодіяти з трекером. За словами Еванса, пристрій важить лише 21 г і достатньо комфортний для тривалого носіння, в тому числі під час сну. Водночас для людей з тонкими зап’ястями браслет може бути менш зручним через відносно великий датчик Elevate V4.

Відео дня

Експерт також похвалив застосунок Garmin Connect, зазначивши, що він пропонує широкий спектр інформації. Хоча деякі дані та функції можуть спочатку губитися в інтерфейсі, до нього можна швидко звикнути.

Характеристики

Трекер Garmin Cirqa Фото: Future

Трекер Garmin Cirqa збирає дані про стадії сну, варіабельність серцевого ритму (ВСР), пульсоксиметрію та надає показники готовності до тренувань. Функція Garmin Sleep Coach може рекомендувати час сну та тривалість сну, а розумний будильник за допомогою тактильних датчиків вібрує на зап'ясті на стадії легкого сну, щоб розбудити користувача у заздалегідь визначений час.

Важливо

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Браслет також пропонує автоматичне виявлення активності. Це означає, що Cirqa непомітно відстежує дії тривалістю понад 15 хвилин, такі як прогулянки. Розширених функцій бігу немає, проте доступна загальна інформація про частоту серцевих скорочень, VO2 Max та навантаження.

Окрім того, Garmin Cirqa має таку функцію, як Fitness Age, яка використовує дані про частоту серцевих скорочень та активність, щоб показати, наскільки добре працює тіло порівняно з його фактичним віком.

У рамках преміум-пакету Connect+ від Garmin також доступні функції відстеження харчування на основі фотографій на основі штучного інтелекту та інформація про тренування, створена штучним інтелектом.

Тестування

Garmin Cirqa Фото: Future

Еванс тестував Garmin Cirqa близько дев'яти днів, виконуючи кілька тренувань, порівнюючи їх з пульсометром Polar H10, відстежуючи сон і розряджаючи акумулятор. У такому режимі годинник може витримати цілий тиждень на одному заряді.

За словами автора, фітнес-браслет також добре фіксував його сон, правильно визначаючи час пробудження посеред ночі та рано вранці. Гаджет також продемонстрував досить точні показники ід час тренувань, які майже повністю відповідали даним пульсометра Polar H10.

Вердикт

Як зазначає Еванс, Garmin Cirqa пропонує досить багато за свої гроші. Цей фітнес-браслет зосереджений на показниках фізичної підготовки та відновлення, відкидаючи інтерактивні функції, які взагалі не потрібні шанувальникам безекранних пристроїв.

Експерт наголосив, що Garmin Cirqa виявився кращим для щоденного використання, ніж браслет Whoop, а наявність фізичної кнопки позбавляє необхідності відкривати застосунок перед кожним тренуванням, як того потребує Google Fitbit Air.

Ціна Garmin Cirqa в Україні — від 10 295 до 15 499 грн.

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