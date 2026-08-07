Забудьте о умных часах: эксперт посоветовал лучший фитнес-трекер без дисплея (фото)

Простой, но качественный фитнес-браслет Garmin Cirqa может составить достойную конкуренцию трекерам Google Fitbit Air или Whoop. Он также является отличной альтернативой умным часам для тех, кого интересует исключительно отслеживание тренировок и восстановления.

Обозреватель гаджетов Мэтт Эванс провел неделю с фитнес-трекером Garmin Cirqa, постоянно нося его во время сна, тренировок и отдыха, чтобы определить, насколько он удобен в повседневной жизни. Своими впечатлениями от тестирования устройства он поделился в статье для TechRadar.

Дизайн

Garmin Cirqa Фото: Future

Garmin Cirqa оснащен простым тканевым ремешком, доступным в сиреневом, сером, синем и черном цветах. В нижней части находится пластиковый трекер Elevate V4. Он слегка изогнут, чтобы повторять форму запястья, и имеет кнопку сбоку для запуска и остановки тренировок.

Кнопка — это единственный способ взаимодействия с трекером. По словам Эванса, устройство весит всего 21 г и достаточно удобно для длительного ношения, в том числе во время сна. В то же время для людей с тонкими запястьями браслет может оказаться менее удобным из-за относительно большого датчика Elevate V4.

Відео дня

Эксперт также высоко оценил приложение Garmin Connect, отметив, что оно предоставляет широкий спектр информации. Хотя некоторые данные и функции поначалу могут затеряться в интерфейсе, к нему можно быстро привыкнуть.

Характеристики

Трекер Garmin Cirqa Фото: Future

Трекер Garmin Cirqa собирает данные о фазах сна, вариабельности сердечного ритма (ВСР), пульсоксиметрии и предоставляет показатели готовности к тренировкам. Функция Garmin Sleep Coach может рекомендовать время и продолжительность сна, а умный будильник с помощью тактильных датчиков вибрирует на запястье на стадии легкого сна, чтобы разбудить пользователя в заранее установленное время.

Важно

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Браслет также поддерживает функцию автоматического распознавания активности. Это означает, что Cirqa незаметно отслеживает действия продолжительностью более 15 минут, такие как прогулки. Расширенных функций для бега нет, однако доступна общая информация о частоте сердечных сокращений, VO2 Max и нагрузке.

Кроме того, Garmin Cirqa оснащен функцией Fitness Age, которая использует данные о частоте сердечных сокращений и активности, чтобы показать, насколько хорошо функционирует организм по сравнению с его фактическим возрастом.

В рамках премиум-пакета Connect+ от Garmin также доступны функции отслеживания питания на основе фотографий с использованием искусственного интеллекта и информация о тренировках, сгенерированная искусственным интеллектом.

Тестирование

Garmin Cirqa Фото: Future

Эванс тестировал Garmin Cirqa около девяти дней, проводя несколько тренировок, сравнивая их с пульсометром Polar H10, отслеживая сон и разряжая аккумулятор. В таком режиме часы могут проработать целую неделю на одном заряде.

По словам автора, фитнес-браслет также хорошо фиксировал его сон, правильно определяя время пробуждения посреди ночи и ранним утром. Гаджет также показал достаточно точные показатели во время тренировок, которые почти полностью соответствовали данным пульсометра Polar H10.

Вердикт

Как отмечает Эванс, Garmin Cirqa предлагает довольно много за свои деньги. Этот фитнес-браслет сосредоточен на показателях физической подготовки и восстановления, отказываясь от интерактивных функций, которые вообще не нужны поклонникам безекранных устройств.

Эксперт отметил, что Garmin Cirqa оказался более удобным для повседневного использования, чем браслет Whoop, а наличие физической кнопки избавляет от необходимости запускать приложение перед каждой тренировкой, как это требуется в случае с Google Fitbit Air.

Цена Garmin Cirqa в Украине — от 10 295 до 15 499 грн.

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