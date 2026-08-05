Лучший бюджетный фитнес-браслет 2026 года: какая модель получила высокую оценку (фото)

Недорогой фитнес-трекер Xiaomi Smart Band 10 предоставляет удивительно точные данные, обладает водонепроницаемостью, а также достаточно удобен для длительного ношения.

В ходе тестирования Xiaomi Smart Band 10 оказался одним из лучших бюджетных фитнес-браслетов, которые можно купить в 2026 году. К такому выводу пришла обозревательница портала Tom's Guide Эшли Тайм.

Дизайн

Xiaomi Smart Band 10 Фото: tomsguide.com

Для обзора эксперт выбрала Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition белого цвета. У него керамический корпус и ремешок из фторкаучука. Также доступен вариант Glimmer Edition в золотистом цвете, оснащенный корпусом из алюминиевого сплава и ремешком из нержавеющей стали.

Xiaomi Smart Band 10 оснащен 1,72-дюймовым сенсорным AMOLED-дисплеем и надёжно держится на запястье во время бега. Благодаря классу водонепроницаемости 5 атм, Xiaomi Smart Band 10 является водонепроницаемым и может погружаться в воду на глубину до 50 метров.

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Функции

Xiaomi Smart Band 10 Фото: tomsguide.com

Xiaomi Smart Band 10 может отслеживать 159 различных видов спорта и видов активности, включая карточные и настольные игры. Для этого он использует комбинацию датчиков сердечного ритма и девятиосевого датчика движения для отслеживания результативности.

По словам Тиме, трекер оказался достаточно точным в отслеживании состояния организма. Несмотря на небольшой дисплей, такие показатели, как частота сердечных сокращений, темп и дистанция, четко отображаются на экране и удобны для считывания.

Важно

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Следует учитывать, что для некоторых показателей отслеживание необходимо включать вручную через приложение Mi Fitness. Автоматически трекер отслеживает только частоту сердечных сокращений и количество шагов. Зато через приложение можно также активировать отслеживание уровня кислорода в крови, мониторинг стресса и т. д.

Отдельно Time отметила функцию отслеживания сна на Smart Band 10. После семи ночей мониторинга фитнес-трекер присваивает пользователю животное, соответствующее его характеру сна. Например, акула означает, что человек поздно засыпает, очень мало спит и даже может спать во время плавания.

Приложение

Приложение Xiaomi Smart Band 10 Фото: tomsguide.com

В приложении Mi Fitness можно найти более подробный отчет о своей активности. Приложение также содержит историю тренировок, что очень удобно для отслеживания своего прогресса и планирования будущих тренировок.

По словам Тиме, одной из её любимых функций в приложении является возможность устанавливать пороговые значения для уровня кислорода в крови, а также для скачков и спадов сердечного ритма в состоянии покоя.

Аккумулятор

Xiaomi Smart Band 10 оснащен литий-полимерным аккумулятором ёмкостью 233 мАч, который заряжается с помощью магнита через кабель, входящий в комплект. Для полной зарядки трекера требуется один час.

Xiaomi обещает до 21 дня автономной работы при нормальном использовании, однако тесты не подтвердили эту цифру. Тайм отметила, что за это время ей пришлось заряжать часы дважды. Когда часы показывали, что осталось шесть дней работы от аккумулятора, на самом деле его хватало чуть больше, чем на два дня.

В целом Xiaomi Smart Band 10 может без проблем проработать семь дней без подзарядки, что по-прежнему намного дольше, чем у Apple Watch Series 11 с его 24 часами автономной работы. Стоит также учитывать, что при непрерывном отслеживании уровня кислорода в крови и частоты сердечных сокращений аккумулятор будет разряжаться значительно быстрее.

Цена Xiaomi Smart Band 10 в Украине — от 1 998 до 3 399 грн.

Напомним, что компания Casio выпустила прочные часы G-Shock GD-350S, оснащенные несколькими редкими функциями.

Фокус также сообщал, что Honor официально представила серию умных часов Band 11, включающую две модели.