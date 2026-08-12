Можна не заряджати 21 день: Huawei випустила розумні годинники Watch GT 7 та GT 7 Pro (фото)

Компанія Huawei представила смартгодинники Watch GT 7 та Watch GT 7 Pro, які отримали низку оновлень порівняно з серією Watch GT 6.

Годинники Huawei Watch GT 7 та Watch GT 7 Pro вже вийшли в Китаї та очікуються на глобальному ринку восени 2026 року. Характеристики та ціни новинок оприлюднені на офіційному сайті Huawei.

Huawei Watch GT 7

Huawei Watch GT 7 Фото: Huawei

Watch GT 7 доступний в корпусах розміром 41 мм та 46 мм. Версія на 41 мм оснащена круглим AMOLED-дисплеєм діагоналлю 1,32 дюйма, тоді як 46-міліметрова модель отримала більший 1,47-дюймовий AMOLED-екран. Обидва варіанти мають пікову яскравість до 3000 ніт.

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Розумний годинник має корпус з нержавіючої сталі в поєднанні з армованою волокном композитною задньою панеллю. Huawei представила для Watch GT 7 нові спортивні режими та розширила функції відстеження здоров'я.

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За даними Huawei, 41-міліметровий Watch GT 7 може працювати до 14 днів на одному заряді за умов помірного використання, тоді як 46-міліметровий годинник розрахований на 21 день роботи без підзарядки.

Ціна Huawei Watch GT 7 41 мм — 1588 юанів (близько 10 560 грн).

Ціна Huawei Watch GT 7 46 мм — 1688 юанів (близько 11 220 грн).

Huawei Watch GT 7 Pro

Huawei Watch GT 7 Pro Фото: Huawei

Watch GT 7 Pro вийшов лише в одному розмірі — 46 мм. Він отримав 1,47-дюймовий AMOLED-екран, що підтримує пікову яскравість до 3000 ніт. Всі моделі доступні з різними варіантами ремінців.

Watch GT 7 Pro має корпус з титанового сплаву з нанокристалічною керамічною задньою панеллю. Окрім оптичного датчика серцевого ритму та датчика температури шкіри, він додатково пропонує підтримку ЕКГ, що дозволяє записати електричну активність серця за 30 секунд.

Що стосується акумулятора, Watch GT 7 Pro обіцяє 21 день автономної роботи при не дуже активному використанні, як і більша версія базової моделі Watch GT 7.

Ціна Huawei Watch GT 7 Pro — 2688 юанів (близько 17 870 грн).

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