Новий годинник Samsung обійшов Apple Watch: три переваги Galaxy Watch Ultra 2 (фото)

Компанія Samsung нещодавно випустила Galaxy Watch Ultra 2, який склав конкуренцію розумному годиннику Watch Ultra 2 від Apple.

Оглядач гаджетів Джефф Парсонс порівняв Samsung Galaxy Watch Ultra 2 зі своїм Apple Watch Ultra 2 під час 10-кілометрової пробіжки. Тести показали, що годинник Samsung лідирує за трьома важливим параметрами, зазначив експерт у своїй статті для Tom's Guide.

Яскравий екран

Galaxy Watch Ultra 2 та Apple Watch Ultra 2 Фото: tomsguide.com

Техніка Samsung відома своїми високоякісними дисплеями, тож новий розумний годинник не став виключенням. Galaxy Watch Ultra 2 отримав 1,52-дюймовий Super AMOLED-дисплей з піковою яскравістю до 5000 ніт. Він однаково добре виглядає як в тіні, так і на сонці, надійно усуваючи відблиски.

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Apple Watch Ultra 2 використовує значно скромніший LTPO OLED-екран з яскравістю 3000 ніт. Він також відображає більше показників для тренувань меншим шрифтом, що робить відстеження даних менш зручним, особливо під час бігу.

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Тактильна чутливість

Galaxy Watch Ultra 2 та Apple Watch Ultra 2 Фото: tomsguide.com

Хоча Apple Watch Ultra використовує передову тактильну технологію Taptic Engine, в ході тестів Парсонс дійшов висновку, що екран Galaxy Watch Ultra 2 більш тактильний. За словами експерта, він відчував "дзижчання" на правому зап'ясті набагато сильніше, ніж на лівому. Це важливо для тих, хто покладається на тактильні відчуття, щоб відстежувати свою дистанцію.

Навіть без тактильної зворотного зв’язку Galaxy Watch Ultra 2 визначав проміжки часу та темп пробіжки автора через вбудований динамік. Сигнали годинника були достатньо гучними, щоб їх почути, не піднімаючи зап'ястя.

Зручний ремінець

Galaxy Watch Ultra 2 та Apple Watch Ultra 2

Окремо експерт відзначив ремінець Marine Band, що йде в комплекті з Galaxy Watch Ultra 2. Він виявився надзвичайно зручним: щільно сидів на зап'ясті під час бігу та не ковзав від поту завдяки каналу на нижній стороні, який сприяє циркуляції повітря.

Для порівняння, ремінець Trail Loop на Apple Watch Ultra 2 був мокрий від поту до кінця пробіжки. Варто також зазначити, що новий ремінець Samsung тонший та легший за свого попередника, що робить його більш гнучким на зап'ясті.

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