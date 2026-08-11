Новые часы Samsung обошли Apple Watch: три преимущества Galaxy Watch Ultra 2 (фото)

Компания Samsung недавно выпустила Galaxy Watch Ultra 2, которые составили конкуренцию умным часам Watch Ultra 2 от Apple.

Обозреватель гаджетов Джефф Парсонс сравнил Samsung Galaxy Watch Ultra 2 со своими Apple Watch Ultra 2 во время 10-километровой пробежки. Тесты показали, что часы Samsung лидируют по трем важным параметрам, отметил эксперт в своей статье для Tom's Guide.

Яркий экран

Galaxy Watch Ultra 2 и Apple Watch Ultra 2 Фото: tomsguide.com

Техника Samsung славится своими высококачественными дисплеями, поэтому новые умные часы не стали исключением. Galaxy Watch Ultra 2 оснащены 1,52-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью до 5000 нит. Он одинаково хорошо виден как в тени, так и на солнце, надежно устраняя блики.

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Apple Watch Ultra 2 оснащен гораздо более скромным LTPO OLED-экраном с яркостью 3000 нит. На нем также отображается больше показателей для тренировок мелким шрифтом, что затрудняет отслеживание данных, особенно во время бега.

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Тактильная чувствительность

Galaxy Watch Ultra 2 и Apple Watch Ultra 2 Фото: tomsguide.com

Хотя в Apple Watch Ultra используется передовая тактильная технология Taptic Engine, в ходе тестов Парсонс пришел к выводу, что экран Galaxy Watch Ultra 2 обеспечивает более выраженные тактильные ощущения. По словам эксперта, он ощущал "вибрацию" на правом запястье гораздо сильнее, чем на левом. Это важно для тех, кто полагается на тактильные ощущения, чтобы отслеживать пройденное расстояние.

Даже без тактильной обратной связи Galaxy Watch Ultra 2 определял интервалы и темп пробежки автора через встроенный динамик. Сигналы часов были достаточно громкими, чтобы их можно было услышать, не поднимая запястье.

Удобный ремешок

Galaxy Watch Ultra 2 и Apple Watch Ultra 2

Отдельно эксперт отметил ремешок Marine Band, который идет в комплекте с Galaxy Watch Ultra 2. Он оказался чрезвычайно удобным: плотно сидел на запястье во время бега и не скользил от пота благодаря каналу на нижней стороне, который способствует циркуляции воздуха.

Для сравнения: ремешок Trail Loop на Apple Watch Ultra 2 стал мокрым от пота к концу пробежки. Стоит также отметить, что новый ремешок Samsung тоньше и легче своего предшественника, что делает его более гибким на запястье.

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