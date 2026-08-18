Лучшие умные часы 2026 года: Pixel Watch 5 против Galaxy Watch 8 (фото)

Google Pixel Watch 5 и Samsung Galaxy Watch 8 относятся к одному премиальному сегменту умных часов, однако используют несколько разные подходы.

Samsung Galaxy Watch 8 отличаются более тонким дизайном, сапфировым стеклом, датчиком здоровья Samsung BioActive и более прочной конструкцией, тогда как Pixel Watch 5 ориентированы на программную экосистему Google, имеют больший объем памяти и широкий набор датчиков. Подробнее эти две модели часов сравнил эксперт портала Gizmochina.

Дизайн

Google Pixel Watch 5 Фото: Google

Pixel Watch 5 получили закругленный корпус диаметром 45 мм, размеры 45 x 45 x 12,3 мм, алюминиевую рамку и защиту Gorilla Glass 5. Их вес составляет от 31 г до 36,7 г в зависимости от конфигурации, а также они обладают защитой от воды и пыли по стандарту IP68 с уровнем защиты 5 атм.

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Galaxy Watch 8 имеют корпус размером 46 x 43,7 мм и толщину 8,6 мм. 44-миллиметровая версия часов весит 34 г. Сапфировое стекло, конструкция Armor Aluminum 2, класс защиты IP68, водонепроницаемость 5 атм и соответствие стандарту MIL-STD-810H делают их более долговечными по сравнению с конкурентом.

Победитель — Samsung Galaxy Watch 8.

Дисплей

Как Galaxy Watch 8, так и Galaxy Watch 8 оснащены высококачественными AMOLED-дисплеями, способными достигать пиковой яркости 3000 нит. Однако Samsung предлагает чуть большую площадь экрана и несколько более высокую плотность пикселей.

Победитель — Samsung Galaxy Watch 8.

Аккумулятор

45-миллиметровые Pixel Watch 5 оснащены аккумулятором емкостью 465 мАч. Они заряжаются до 50 % за 15 минут, до 80 % — за 30 минут. Для полной зарядки требуется около часа.

44-миллиметровые Galaxy Watch 8 получили батарею на 435 мАч и поддерживают беспроводную зарядку мощностью 10 Вт, которая работает несколько медленнее, чем у Pixel.

Победитель — Google Pixel Watch 5.

Мониторинг здоровья

Samsung Galaxy Watch 8 Фото: Phone Arena

Обе модели часов оснащены хорошим набором датчиков, включая мониторинг сердечного ритма, ЭКГ, измерение уровня кислорода в крови, датчики температуры, акселерометры, гироскопы, барометры и альтиметры.

Важно

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Кроме того, Pixel Watch 5 получили датчик проводимости кожи и расширенные датчики окружающей среды, что обеспечивает ему широкий набор датчиков для мониторинга самочувствия и активности.

В свою очередь, Galaxy Watch8 оснащены датчиком Samsung BioActive и поддерживают измерение состава тела, а их платформа для здоровья включает такие функции, как мониторинг артериального давления, ЭКГ, уведомления о нарушениях сердечного ритма и антиоксидантный индекс.

Победитель — Samsung Galaxy Watch 8.

GPS и навигация

Pixel Watch 5 и Galaxy Watch 8 поддерживают двухчастотный GPS, используя сигналы L1 и L5, что может обеспечить более точное определение местоположения, чем одночастотные системы, особенно вблизи зданий, деревьев и других объектов, препятствующих прохождению сигнала.

Pixel Watch 5 поддерживают GPS, GLONASS и Galileo, а их система позиционирования поддерживает L1+L5, тогда как Galaxy Watch8 поддерживают GPS, GLONASS, Galileo и BDS, что обеспечивает более широкую совместимость со спутниковыми системами.

Победитель — Samsung Galaxy Watch 8.

Тренировки

Google Pixel Watch 5 Фото: 9to5Google

Pixel Watch 5 сочетает в себе акселерометр, гироскоп, датчик сердечного ритма, альтиметр, компас, барометр, датчик SpO2, датчик температуры кожи и датчик проводимости кожи для предоставления подробных данных об активности. В свою очередь, Galaxy Watch 8 использует датчики движения, частоты сердечных сокращений, барометрического режима, температуры и компаса в сочетании с системой Samsung BioActive.

Оба смарт-часа подходят для бега, ходьбы, езды на велосипеде, занятий в тренажерном зале и общего отслеживания физической формы. Samsung подходит тем пользователям, которые хотят получать более подробную информацию о тренировках, связанную со здоровьем, а Pixel предлагает более комплексную настройку датчиков.

Победитель — Samsung Galaxy Watch 8.

Интеллектуальные функции

Pixel Watch 5 работает под управлением Wear OS 7, тогда как Galaxy Watch8 работает под управлением Wear OS 6 с интерфейсом Samsung One UI 8 Watch. Часы Google имеют вдвое больше памяти, чем Samsung, что делает их более привлекательными для длительного использования с большим количеством приложений.

Победитель — Google Pixel Watch 5.

Функции для экстремальных ситуаций

Galaxy Watch 8 и Pixel Watch 5 обладают защитой по стандарту IP68, водонепроницаемостью 5 атм, GPS, функциями компаса, барометрическими датчиками, альтиметрами и датчиками температуры. Pixel Watch 5 также поддерживает сверхширокополосную связь и спутниковую функцию SOS на моделях LTE.

В свою очередь, Galaxy Watch 8 может похвастаться конструкцией Armor Aluminum 2, соответствием военному стандарту MIL-STD-810H и защитой из сапфирового стекла, что делает его особенно привлекательным для походов, путешествий и активного отдыха на свежем воздухе.

Победитель — Samsung Galaxy Watch 8.

Вердикт

Samsung Galaxy Watch 8 — это лучший вариант для тех, кто заботится о своем здоровье и любит активный отдых. В целом Samsung предлагает более привлекательное соотношение функциональности, долговечности, умных возможностей и стоимости.

Тем не менее, Google Pixel Watch 5, вероятно, больше понравятся пользователям, которые предпочитают Google Wear OS, больший объем памяти, сверхширокополосный диапазон (UWB), широкий набор датчиков и быструю проводную зарядку.

Победитель — Samsung Galaxy Watch 8.

Напомним, ранее эксперт назвал 5 преимуществ Pixel Watch 5 по сравнению с конкурентами от Samsung и Apple.

Фокус также сообщал, что Huawei представила смарт-часы Watch GT 7 и Watch GT 7 Pro с рядом обновлений.