Более дешевые альтернативы Pixel Watch 5: эксперт посоветовал отличные часы на 2026 год (фото)

Google недавно выпустила флагманские смарт-часы Pixel Watch 5. Они отличаются рядом передовых функций, однако цена новинки довольно высока.

Для тех, кто ищет более дешевую альтернативу Google Pixel Watch 5, работающую на Wear OS и совместимую с телефонами на Android, эксперт портала TechRadar Мэтт Эванс подобрал два лучших варианта.

OnePlus Watch 3

OnePlus Watch 3 Фото: Future

Одним из преимуществ OnePlus Watch 3 по сравнению с Pixel Watch 5 является то, что вместо технологичного каплеобразного дизайна серии Google Pixel компания OnePlus выбрала более классический вид аналоговых часов, состоящих из корпуса из титана и нержавеющей стали.

В сочетании с классическим циферблатом это придает OnePlus Watch 3 вид стандартных спортивных часов. При этом благодаря двойной операционной системе он обеспечивает до 120 часов автономной работы. Часы работают под управлением Wear OS при использовании интеллектуальных функций и переключаются на менее энергоемкую ОС в фоновом режиме.

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Google Pixel Watch 4

Google Pixel Watch 4 Фото: zdnet.com

Pixel Watch 5 и Pixel Watch 4 обладают одинаковым набором инструментов Health Guardian, такой же ремонтопригодностью и аналогичным стильным каплевидным дизайном с куполообразным дисплеем Actua 3D яркостью 3000 нит.

Стоит учитывать, что Pixel Watch 4 имеет в два раза меньше памяти, менее точный GPS, а также не поддерживает новейшие функции Gemini Intelligence. Тем не менее, эти смарт-часы предлагают множество передовых функций по более низкой цене, чем Pixel Watch 5.

Напомним, что компания Huawei представила смарт-часы Watch GT 7 и Watch GT 7 Pro.

Фокус также сообщал, что компания Rollme выпустила серию недорогих умных часов AI Watch.