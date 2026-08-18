Дешевші альтернативи Pixel Watch 5: експерт порадив чудові годинники на 2026 рік (фото)

Google нещодавно випустила флагманський смартгодинник Pixel Watch 5. Він вирізняється низкою передових функцій, однак ціна новинки доволі висока.

Для тих, хто шукає дешевшу альтернативу Google Pixel Watch 5, яка використовує Wear OS та сумісна з телефонами Android, експерт порталу TechRadar Метт Еванс підібрав два найкращі варіанти.

OnePlus Watch 3

OnePlus Watch 3 Фото: Future

Однією з переваг OnePlus Watch 3 порівняно з Pixel Watch 5 є те, що замість технологічного краплеподібного вигляду серії Google Pixel, компанія OnePlus обрала більш класичний вигляд аналогового годинника, що складається з корпусу з титану та нержавіючої сталі.

Разом з класичним циферблатом, це надає OnePlus Watch 3 вигляду стандартного спортивного годинника. При цьому він пропонує до 120 годин автономної роботи завдяки подвійній операційній системі. Годинник працює під управлінням Wear OS під час використання розумних функцій та перемикається на менш енергоспоживаючу ОС у фоновому режимі.

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Google Pixel Watch 4

Google Pixel Watch 4 Фото: zdnet.com

Pixel Watch 5 та Pixel Watch 4 мають ідентичний набір інструментів Health Guardian, таку ж ремонтопридатність та аналогічний стильний краплеподібний дизайн з куполоподібним дисплеєм Actua 3D з яскравістю 3000 ніт.

Варто враховувати, що Pixel Watch 4 має вдвічі менше пам’яті, менш точний GPS, а також не підтримує найновіші функції Gemini Intelligence. Тим не менш, цей смартгодинник пропонує багато передових функцій за нижчою ціною, ніж Pixel Watch 5.

Нагадаємо, компанія Huawei представила розумні годинники Watch GT 7 та Watch GT 7 Pro.

Фокус також повідомляв, що Rollme випустила серію недорогих розумних годинників AI Watch.