Забудьте о Samsung и Apple: 5 преимуществ новых умных часов Google Pixel (фото)

Компания Google представила смарт-часы Pixel Watch 5, которые получили ряд существенных улучшений по сравнению с прошлогодней моделью Pixel Watch 4.

Google Pixel Watch 5 является прямым конкурентом Apple Watch Series 11 и Samsung Galaxy Watch 9, поэтому эксперт портала TechRadar Мэтт Эванс сравнил эти три устройства, выделив 5 ключевых преимуществ новинки от Google.

Возможность ремонта

Ремонт Google Pixel Watch 5 Фото: Google

Существенным преимуществом Pixel Watch 5 является то, что их можно отремонтировать. С помощью стандартного набора прецизионных отверток Torx T2 можно разобрать часы и заменить в них батарею и дисплей, что является необычной особенностью для небольших водонепроницаемых электронных устройств, таких как умные часы.

Возможность ремонта Pixel Watch 5 не только потенциально продлевает срок службы устройства, но и сокращает количество электронных отходов. По мнению Эванса, компаниям Apple и Samsung стоило бы перенять этот опыт Google.

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Аккумулятор

Зарядка Google Pixel Watch 5 Фото: Google

Время автономной работы Pixel Watch 5 примерно соответствует показателям Galaxy Watch 9. Более крупные модели часов от Google и Samsung работают до 40 часов без подзарядки, тогда как Apple Watch Series 11 обещают всего 24 часа.

Pixel Watch 5 и Apple Watch Series 11 поддерживают быструю зарядку, что позволяет полностью зарядить их за час. Однако и в этом плане Google превосходит конкурента благодаря удобному компактному зарядному устройству.

GPS

Google Pixel Watch 5 Фото: 9to5Google

По словам Эванса, Apple Watch Series 11 уступают конкурентам в точности GPS-отслеживания. Apple предлагает только однодиапазонный GPS, тогда как Galaxy Watch 9 и Pixel Watch 5 поддерживают двухдиапазонный GPS L1+L5.

Кроме того, Pixel Watch 5 подключаются к большему количеству спутниковых сетей, чем любые другие часы. Google утверждает, что эти часы не уступают по точности Garmin Fenix 8 Pro и Apple Watch Ultra 3.

Спутниковая связь

Google Pixel Watch 5 Фото: Google

Все три модели часов имеют версии с поддержкой LTE, однако Google Pixel Watch 5 предлагают функцию, которая обычно доступна только в премиальных часах серии Ultra. Речь идет об экстренных SOS-сообщениях через спутниковую связь.

Функция спутниковой связи, унаследованная от Pixel Watch 4, позволяет использовать часы для связи со службами экстренной помощи через спутниковую сеть Skylo, обеспечивая двусторонний обмен сообщениями и передачу данных о местоположении. Она работает без подключения к телефону и потребляет очень мало энергии.

Функции для здоровья

Google Pixel Watch 5

Pixel Watch 5 могут похвастаться несколькими новыми функциями, такими как датчик артериального давления и обнаружение чрезвычайных ситуаций, связанных с дыханием. Однако самым интересным обновлением модели этого года стал контроль инсулинорезистентности, который пока еще недоступен.

Важно

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Google обещает, что функция отслеживания тенденций инсулинорезистентности появится на Pixel Watch 5 в сентябре 2026 года. Поскольку еда и напитки повышают уровень сахара в крови, а физические упражнения снижают его, часы будут измерять, насколько эффективно организм усваивает энергию из пищи и расходует ее. Хотя технология разрабатывалась в первую очередь для диабетиков, она также полезна для контроля веса в целом. Ни часы Samsung, ни Apple пока не обладают такой функцией.

Напомним, что компания Huawei представила новые смарт-часы Watch GT 7 и Watch GT 7 Pro.

Фокус также сообщал, что компания Samsung недавно выпустила смарт-часы Galaxy Watch Ultra 2.