Лучшие умные часы на Android: Google выпустила Pixel Watch 5 (фото)

Google показала пятое поколение фирменных смарт-часов Pixel Watch 5.

Новинка сохранила узнаваемый круглый дизайн, но получила свежий процессор Qualcomm, удвоенный объем встроенной памяти и увеличенные аккумуляторы, пишет Android Headlines.

Новый чип, 64 ГБ памяти и датчики

Смарт-часы работают на базе процессора Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated под управлением операционной системы Wear OS 7. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, а накопитель увеличили в два раза — с 32 ГБ до 64 ГБ, что позволяет хранить больше приложений и аудиофайлов. Часы оснащены комплексной системой датчиков: ЭКГ, датчиком уровня кислорода в крови (SpO2), непрерывным мониторингом пульса, датчиком кожной температуры и измерением проводимости кожи (EDA).

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Модель предлагается в двух размерах корпуса — 41 мм (вес 31 г) и 45 мм (вес 36,7 г). Дисплей Actua 360 с защитным 3D-стеклом Corning Gorilla Glass 5 поддерживает пиковую яркость до 3000 нит. Корпус устройств защищен от пыли и воды по стандартам IP68 и 5 ATM.

Смарт-часы Google Pixel Watch 5 Фото: Android Police

Автономность, зарядка и цены

Увеличилась и емкость аккумуляторов: младшая версия на 41 мм получила батарею на 332 мАч, а старшая на 45 мм — 465 мАч. Зарядка от 0 до 50% занимает всего 15 минут для обеих версий, а полное восстановление энергии требует 45 минут (для 41 мм) и 60 минут (для 45 мм). Часы поддерживают Bluetooth 6.0, Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), NFC, Ultra-Wideband (UWB) и опциональную связь 4G LTE.

Помимо стандартных расцветок (Matte Black, Polished Silver, Satin Pyrite, Champagne), компания выпустила лимитированную модификацию Stephen Curry Special Edition в 45-мм корпусе цвета Satin Pyrite с эксклюзивным ремешком Rye.

Цены:

Google Pixel Watch 5 (41 мм, Wi-Fi) — от $399

Google Pixel Watch 5 (45 мм, Wi-Fi) — от $429

Google Pixel Watch 5 (41 мм, LTE) — от $449

Google Pixel Watch 5 (45 мм, LTE) — от $499

Google Pixel Watch 5 Stephen Curry Edition (45 мм, LTE) — $579.99

Ранее сообщалось, что компания Google официально анонсировала новый складной смартфон Pixel 11 Pro Fold с процессором Tensor G6 и защитой корпуса IP68.

Также Фокус писал о презентации линейки смартфонов Google Pixel 11, Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL с обновленными камерами и ИИ-ассистентом Gemini.