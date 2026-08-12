Найкращі смарт-годинники на Android: Google випустила Pixel Watch 5 (фото)

Google представила п'яте покоління фірмових смарт-годинників Pixel Watch 5.

Новинка зберегла впізнаваний круглий дизайн, але отримала новий процесор Qualcomm, подвоєний обсяг вбудованої пам’яті та акумулятори більшої ємності, пише Android Headlines.

Новий чіп, 64 ГБ пам'яті та датчики

Смарт-годинник працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated під управлінням операційної системи Wear OS 7. Обсяг оперативної пам'яті становить 2 ГБ, а ємність накопичувача збільшено вдвічі — з 32 ГБ до 64 ГБ, що дозволяє зберігати більше додатків та аудіофайлів. Годинник оснащений комплексною системою датчиків: ЕКГ, датчиком рівня кисню в крові (SpO2), безперервним моніторингом пульсу, датчиком температури шкіри та вимірюванням провідності шкіри (EDA).

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Модель пропонується у двох розмірах корпусу — 41 мм (вага 31 г) та 45 мм (вага 36,7 г). Дисплей Actua 360 із захисним 3D-склом Corning Gorilla Glass 5 підтримує пікову яскравість до 3000 ніт. Корпус пристроїв захищений від пилу та води відповідно до стандартів IP68 та 5 ATM.

Смарт-годинник Google Pixel Watch 5 Фото: Android Police

Автономність, зарядка та ціни

Збільшилася й ємність акумуляторів: молодша версія діаметром 41 мм отримала акумулятор на 332 мА·год, а старша — діаметром 45 мм — на 465 мА·год. Зарядка від 0 до 50% займає всього 15 хвилин для обох версій, а повне відновлення енергії вимагає 45 хвилин (для 41 мм) і 60 хвилин (для 45 мм). Годинник підтримує Bluetooth 6.0, Wi-Fi (2,4 і 5 ГГц), NFC, Ultra-Wideband (UWB) та опціональний зв’язок 4G LTE.

Окрім стандартних кольорів (Matte Black, Polished Silver, Satin Pyrite, Champagne), компанія випустила лімітовану версію Stephen Curry Special Edition у 45-мм корпусі кольору Satin Pyrite з ексклюзивним ремінцем Rye.

Ціни:

Google Pixel Watch 5 (41 мм, Wi-Fi) — від 399 доларів

Google Pixel Watch 5 (45 мм, Wi-Fi) — від 429 доларів

Google Pixel Watch 5 (41 мм, LTE) — від 449 доларів

Google Pixel Watch 5 (45 мм, LTE) — від 499 доларів

Google Pixel Watch 5 Stephen Curry Edition (45 мм, LTE) — 579,99 доларів

Раніше повідомлялося, що компанія Google офіційно анонсувала новий складаний смартфон Pixel 11 Pro Fold із процесором Tensor G6 та захистом корпусу за стандартом IP68.

Також "Фокус" писав про презентацію лінійки смартфонів Google Pixel 11, Pixel 11 Pro та Pixel 11 Pro XL з оновленими камерами та штучним інтелектом Gemini.