Забудьте про Samsung та Apple: 5 переваг нового розумного годинника Google Pixel (фото)

Компанія Google представила смартгодинник Pixel Watch 5, який отримав кілька суттєвих покращень порівняно з торішньою моделлю Pixel Watch 4.

Google Pixel Watch 5 є прямим конкурентом Apple Watch Series 11 та Samsung Galaxy Watch 9, тож експерт порталу TechRadar Метт Еванс порівняв ці три пристрої, виділивши 5 ключових переваг новинки Google.

Ремонтопридатність

Ремонт Google Pixel Watch 5 Фото: Google

Суттєвим плюсом Pixel Watch 5 є те, що він піддається ремонту. За допомогою стандартного набору прецизійних викруток Torx T2 можна розібрати годинник і замінити його батарею та дисплей, що є незвичною функцією для невеликої, водостійкої електроніки, такої як розумні годинники.

Ремонтопридатність Pixel Watch 5 потенційно продовжує термін служби пристрою, але й зменшує кількість електронних відходів. На думку Еванса, компаніям Apple та Samsung варто було перейняти цей досвід Google.

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Акумулятор

Зарядка Google Pixel Watch 5 Фото: Google

Час автономної роботи Pixel Watch 5 приблизно дорівнює рівню Galaxy Watch 9. Більші варіанти годинників Google та Samsung витримують до 40 годин без підзарядки, тоді як Apple Watch Series 11 обіцяє лише 24 години.

Pixel Watch 5 та Apple Watch Series 11 підтримують швидку зарядку, що дозволяє їх повністю зарядитись за годину. Проте і тут Google перевершує конкурента завдяки зручному маленькому зарядному пристрою.

GPS

Google Pixel Watch 5 Фото: 9to5Google

За словами Еванса, Apple Watch Series 11 відстає від конкурентів, коли йдеться про точність GPS-відстеження. Apple пропонує лише однодіапазонний GPS, тоді як Galaxy Watch 9 та Pixel Watch 5 підтримують дводіапазонний GPS L1+L5.

Окрім того, Pixel Watch 5 підключається до більшої кількості супутникових мереж, ніж будь-який інший годинник. Google стверджує, що годинник не поступається за точністю Garmin Fenix 8 Pro та Apple Watch Ultra 3.

Супутниковий зв'язок

Google Pixel Watch 5 Фото: Google

Всі три годинники мають моделі з підтримкою LTE, однак Google Pixel Watch 5 пропонує функцію, яка зазвичай призначена для преміальних годинників рівня Ultra. Йдеться про екстрені повідомлення SOS через супутниковий зв'язок.

Функція супутникового зв’язку, успадкована від Pixel Watch 4, дозволяє використовувати годинник для зв’язку зі службами екстреної допомоги через супутникову мережу Skylo, забезпечуючи двосторонній обмін повідомленнями та передачу даних про місцезнаходження. Вона працює без підключення до телефону та споживає дуже мало енергії.

Функції для здоров'я

Google Pixel Watch 5

Pixel Watch 5 може похвалитися кількома новими функціями, такими як датчик артеріального тиску та виявлення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з диханням. Однак найцікавішими оновленням цьогорічної моделі став контроль інсулінорезистентності, який наразі ще не доступний.

Важливо

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Google обіцяє, що відстеження тенденцій інсулінорезистентності з’явиться на Pixel Watch 5 у вересні 2026 року. Оскільки Їжа та пиття підвищують рівень цукру в крові, а фізичні вправи знижують його, годинник вимірюватиме, наскільки ефективно організм засвоює енергію з їжі та розпоряджається нею. Хоча технологія розроблялась насамперед для діабетиків, вона також корисна для контролю ваги загалом. Ні годинники Samsung, ні Apple зараз не мають такої функції.

Нагадаємо, Huawei представила нові розумні годинники Watch GT 7 та Watch GT 7 Pro.

Фокус також повідомляв, що Samsung нещодавно випустила смартгодинник Galaxy Watch Ultra 2.