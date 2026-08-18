Найкращий розумний годинник 2026 року: Pixel Watch 5 проти Galaxy Watch 8 (фото)

Google Pixel Watch 5 та Samsung Galaxy Watch 8 належать до одного преміального сегмента розумних годинників, проте використовують дещо різні підходи.

Samsung Galaxy Watch 8 вирізняється тоншим дизайном, сапфіровим захистом, датчиком здоров’я Samsung BioActive та міцнішою конструкцією, тоді як Pixel Watch 5 зосереджений на програмній екосистемі Google, має більший обсяг пам’яті та широкий набір датчиків. Детальніше ці два годинники порівняв експерт порталу Gizmochina.

Дизайн

Google Pixel Watch 5 Фото: Google

Pixel Watch 5 має заокруглений корпус розміром 45 мм, розміром 45 x 45 x 12,3 мм, алюмінієву рамку та захист Gorilla Glass 5. Він важить від 31 г до 36,7 г залежно від конфігурації та має захист від води та пилу за стандартом IP68 із рівнем захисту 5 атм.

Galaxy Watch 8 має корпус розміром 46 x 43,7 мм та товщину 8,6 мм. 44-міліметрова версія годинника важить 34 г. Сапфірове скло, конструкція Armor Aluminum 2, клас захисту IP68, водонепроникність 5 атм та відповідність стандарту MIL-STD-810H роблять його довговічнішим за конкурента.

Відео дня

Переможець — Samsung Galaxy Watch 8.

Дисплей

Як Galaxy Watch 8, так і Galaxy Watch 8 мають високоякісні AMOLED-дисплеї, здатні досягати пікової яскравості 3000 ніт. Проте Samsung пропонує трохи більшу площу екрана та дещо вищу щільність пікселів.

Переможець — Samsung Galaxy Watch 8.

Акумулятор

45-міліметровий Pixel Watch 5 оснащений акумулятором ємністю 465 мАг. Він заряджається на 50% за 15 хвилин, на 80% — за 30 хвилин. Для зарядки на 100% потрібно близько години.

44-міліметровий Galaxy Watch 8 використовує батарею на 435 мАг та підтримує бездротову зарядку потужністю 10 Вт яка дещо повільніша, ніж у Pixel.

Переможець — Google Pixel Watch 5.

Відстеження здоров'я

Samsung Galaxy Watch 8 Фото: Phone Arena

Обидва годинники мають хороший набір датчиків, включно з моніторингом серцевого ритму, ЕКГ, вимірюванням рівня кисню в крові, датчиками температури, акселерометрами, гіроскопами, барометрами та альтиметрами.

Важливо

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Окрім того, Pixel Watch 5 має датчик провідності шкіри та розширені датчики навколишнього середовища, що надає йому широкий пакет датчиків для моніторингу самопочуття та активності.

Натомість Galaxy Watch8 оснащений датчиком Samsung BioActive та підтримує вимірювання складу тіла, а його платформа здоров'я включає такі функції, як моніторинг артеріального тиску, ЕКГ, сповіщення про порушення серцевого ритму та антиоксидантний індекс.

Переможець — Samsung Galaxy Watch 8.

GPS та навігація

Pixel Watch 5 та Galaxy Watch 8 підтримують двочастотний GPS, використовуючи сигнали L1 та L5, що може забезпечити точніше позиціонування, ніж одночастотні системи, особливо навколо будівель, дерев та інших середовищ, що перешкоджають сигналу.

Pixel Watch 5 підтримує GPS, GLONASS та Galileo, а його система позиціонування має підтримку L1+L5, тоді як Galaxy Watch8 підтримує GPS, GLONASS, Galileo та BDS, що забезпечує ширшу сумісність із супутниковими системами.

Переможець — Samsung Galaxy Watch 8.

Тренування

Google Pixel Watch 5 Фото: 9to5Google

Pixel Watch 5 поєднує акселерометр, гіроскоп, датчик серцевого ритму, альтиметр, компас, барометр, датчик SpO2, датчик температури шкіри та датчик провідності шкіри для надання детальних даних про активність. Натомість Galaxy Watch8 використовує датчики руху, частоти серцевих скорочень, барометричного режиму, температури та компаса із системою Samsung BioActive.

Обидва годинники придатні для бігу, ходьби, їзди на велосипеді, занять у тренажерному залі та загального відстеження фізичної форми. Samsung має перевагу для користувачів, які хочуть глибшої інформації про тренування, пов'язаної зі здоров'ям, а Pixel пропонує більш комплексне налаштування датчиків.

Переможець — Samsung Galaxy Watch 8.

Інтелектуальні функції

Pixel Watch 5 працює під управлінням Wear OS 7, тоді як Galaxy Watch8 працює під управлінням Wear OS 6 з інтерфейсом Samsung One UI 8 Watch. Годинник Google має вдвічі більше пам’яті, ніж Samsung, що робить його більш привабливим для тривалого використання з великою кількістю додатків.

Переможець — Google Pixel Watch 5.

Функції для екстремальних ситуацій

Galaxy Watch 8 та Pixel Watch 5 отримали захист IP68, водонепроникність 5 атм, GPS, функції компаса, барометричні датчики, альтиметри та датчики температури. Pixel Watch 5 також має надширокосмуговий зв'язок та супутниковий SOS на моделях LTE.

Своєю чергою Galaxy Watch 8 може похвалитися конструкцією Armor Aluminum 2, відповідності військовому стандарту MIL-STD-810H та захистом з сапфірового скла, що робить його особливо привабливим для походів, подорожей та активного відпочинку на свіжому повітрі.

Переможець — Samsung Galaxy Watch 8.

Вердикт

Samsung Galaxy Watch 8 — це кращий варіант для тих, хто дбає про своє здоров’я та любить на активний відпочинок. Загалом Samsung пропонує привабливіше співвідношення функцій, довговічності, розумних можливостей та вартості.

Тим не менш, Google Pixel Watch 5, ймовірно, більше сподобається користувачам, які надають перевагу Google Wear OS, більшому обсягу пам’яті, надширокосмуговому діапазону (UWB), широкому набору датчиків та швидкій дротовій зарядці.

Переможець — Samsung Galaxy Watch 8.

Нагадаємо, раніше експерт назвав 5 переваг Pixel Watch 5 порівняно з конкурентами від Samsung та Apple.

Фокус повідомляв, що Huawei представила смартгодинники Watch GT 7 та Watch GT 7 Pro з низкою оновлень.